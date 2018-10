Defisit Anggaran Amerika Serikat Tahun Ini Capai 779 Miliar Dollar, Tertinggi Sejak 2012

SERAMBINEWS.COM, WASHINGTON - Defisit anggaran pemerintah pusat Amerika Serikat tahun ini melambung 17 persen dibandingkan tahun lalu.

Pemerintah Donald Trump mencatatkan defisit sebesar 779 miliar dollar AS pada tahun fiskal 2018 berdasarkan data final yang dirilis pada Senin (15/10/2018) waktu setempat oleh Departemen Keuangan AS.

Dikutip dari CNN, angka ini adalah yang tertinggi sejak tahun 2012, ketika negara adidaya tersebut membutuhkan banyak dana sebagai stimulus ekonomi yang sedang berada pada tahap pemulihan.

Sementara, penerimaan pemerintah tahun ini cenderung stagnan.

Penerimaan yang berasal dari pajak korporasi turun 76 miliar dollar AS, atau 22 persen lantaran kebijakan pemerintah untuk memotong pajak.

Akan tetapi turunnya penerimaan pajak korporasi diimbangi dengan meningkatnya penerimaan pajak individual.

Pengeluaran pemerintah pun meningkat 3 persen dibanding tahun sebelumnya, sebagian didorong oleh peningkatan anggaran pertahanan yang disepakati pada September 2017 sebagai bagian dari kesepakatan antara Partai Republik dan Demokrat untuk menghindari penghentian pemerintahan.

Jaminan sosial serta bunga dari utang pemerintah juga menjadi faktor meningkatnya pengeluaran pemerintah tahun ini.

Committee for a Responsible Federal Budget, organisasi non profit setempat yang mengawasi isu fiskal dan keuangan pemerintah memerkirakan defisit tahun depan bahkan bisa mencapai 1 triliun dollar AS.

Angka tersebut memang masih lebih rendah dari defisit tahun 2009 yang mencapai 1,4 triliun dollar AS namun dalam kondisi ekonomi yang berbeda.