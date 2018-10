CPNS 2018 - Pengumuman Seleksi Administrasi Dimulai, Cek Berkala di Sscn.bkn.go.id hingga 21 Oktober

SERAMBINEWS.COM - Badan Kepegawaian Negara (BKN) menekankan calon pelamar mengecek pengumuman seleksi administrasi seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018 di Sscn.bkn.go.id.

Pengumuman seleksi administrasi berakhir hingga 21 Oktober 2018, calon pelamar dapat mengecek secara berkala.

Hal itu diumumkan BKN melalui situs resminya di Twitter pada Rabu (18/10/2018).

"#SobatBKN pejuang #CPNS2018, pengumuman Seleksi Administrasi maksimal 21 Oktober."

"Cek berkala dg login di SSCN, atau kanal informasi instansi yg dilamar."

"Selamat bagi yg sudah dinyatakan lulus. No matter happens, minin loves you all." tulis @BKNgoid.

Baca: CPNS 2018 - Pengumuman Seleksi Administrasi Telah Dimulai, Ini Tahapan Tes Selanjutnya

Baca: CPNS 2018 - Cara Cepat Melihat Pengumuman Seleksi Administrasi, 300 Ribu Pelamar Tak Lolos

Tahapan Selanjutnya

Setelah dinyatakan lolos seleksi administrasi, tahap selanjutnya yakni Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).

Pelamar akan menerima jadwal Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) pada 21-25 Oktober 2018.

Pelaksanaan SKD akan berlangsung pada 26 Oktober hingga 17 November 2018.