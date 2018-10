Bukan Prabowo, Faisal Basri Sebut Musuh Utama Jokowi Adalah Para Menterinya Sendiri

SERAMBINEWS.COM - Peneliti senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Faisal Basri mengatakan, musuh utama Jokowi itu rupanya bukan Prabowo Subianto.

Cuitan mengenai siapa musuh utama Jokowi itu disampaikan oleh Faisal Basri di akun Twitternya @FaisalBasri, Selasa (23/10/2018).

Faisal Basri mengatakan, musuh utama yang harus dihadapi oleh Presiden Jokowi adalah para menterinya sendiri.

Ia memposting data dari Litbang (R&D) Kompas yang memperlihatkan grafik kepuasan masyarakat mengenai kinerja pemerintah.

Grafik itu diberi judul 'Overall satisfaction with the government's performance decline significantly in October 2018'.

(Kepuasan keseluruhan dengan kinerja pemerintah menurun secara signifikan pada bulan Oktober 2018).

Tampak dalam grafik itu, ada dua garis berwarna biru dan merah.

Biru artinya puas dan merah artinya tidak puas.

Di bulan Januari 2015, tampak kepuasan terhadap kinerja pemerintah mencapai 65,1 persen.

Kemudian di April 2015, kepuasan terhadap kinerja pemerintah menurun jadi 53,8 persen, di mana ketidak puasan naik dari 34,9 persen menjadi 46,2 persen.