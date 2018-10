Live Streaming Timnas U19 Indonesia vs Jepang Piala AFC U19 2018, Malam Ini Pukul 19.30 WIB di RCTI

SERAMBINEWS.COM - Jadwal siaran langsung dan live streaming RCTI babak perempatfinal Piala AFC U19 2018 (Piala Asia U19 2018) antara Timnas U19 Indonesia vs Jepang akan berlangsung hari ini Minggu (28/10/2018).

Live streaming Timnas U19 Indonesia vs Jepang dalam babak perempatfinal Piala AFC U19 2018 via live streaming RCTI mulai pukul 19.00 WIB dan kick off pada pukul 19.30 WIB.

Live streaming Timnas U-19 Indonesia vs Jepang lewat tayangan live streaming RCTI bisa diakses lewat laman resmi RCTI maupun aplikasi MNC Mobile, seperti dilansir Bpost Online dari laman Instagram resmi RCTI. (link live streaming RCTI ada di akhir berita).

Timnas U-19 Jepang melaju ke babak perempatfinal Piala AFC U19 2018 setelah menjadi juara Grup B.

Sedangkan Timnas U19 Indonesia lolos ke perempatfinal Piala AFC U19 2018 setelah menempati posisi dua atau runner up di Klasemen akhir Grup A Piala AFC U19 2018.

Dikutip dari laman Instagram resmi AFC kelolosan ini jadi sejarah karena ini merupakan kelolosan pertama Timnas U-19 Indonesia ke perempatfinal dalam kurun waktu 40 tahun terakhir.

Laga timnas U-19 Indonesia versus timnas U-19 Jepang digelar bertepatan dengan hari Sumpah Pemuda.

Pelatih Indonesia, Indra Sjafri, menjanjikan bahwa timnya akan berjuang mati-matian.

Hal ini juga didasari oleh momentum dari hari Sumpah Pemuda.

"Fokus semangat sumpah pemuda adalah momentum. Jika dulu momentumnya adalah memerdekakan diri dari penjajah, maka sekarang momentumnya adalah untuk memerdekakan sepak bola Indonesia" ujranya dilansir Bpost Online dari BolaSport.com.

