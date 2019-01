Harga Pertalite Turun Rp 150 dan Pertamax Turun Rp 200, Mulai Berlaku Sabtu 5 Januari 2019

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Pertamina akhirnya menurunkan harga BBM nonsubsidi mulai Sabtu (5/1/2019) pukul 00.00 waktu setempat.

Hal ini seiring dengan turunnya harga rata-rata minyak mentah dunia dan penguatan rupiah terhadap dollar Amerika.

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati menyatakan, penyesuaian harga yang dilakukan Pertamina telah sesuai dengan mekanisme dan peraturan yang berlaku.

“Kami telah berkordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, terutama pelanggan setia produk-produk Pertamina,” ujar Nicke dalam keterangan tertulis, Jumat (4/1/2019).

Adapun besaran penurunan harga tersebut adalah Pertalite turun Rp 150 per liter, Pertamax turun Rp 200 per liter, Pertamax Turbo turun Rp 250 per liter, Dexlite turun sebesar Rp 200 per liter, dan Dex turun Rp 100 per liter.

Direktur Pemasaran Retail, Mas’ud Khamid menambahkan, harga baru yang berlaku di beberapa daerah bisa berbeda-beda karena dipengaruhi oleh perbedaan besaran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) di masing-masing daerah.

Mas’ud menyebutkan, Pertamina akan terus mengevaluasi secara berkala harga BBM tersebut sesuai dengan dinamika harga minyak mentah dan nilai tukar rupiah di pasar global.

Berikut harga untuk wilayah Jabodetabek:

1. Pertalite Rp 7.650 dari Rp 7.800

2. Pertamax Rp 10.200 dari Rp 10.400

3. Pertamax Turbo Rp 12.000 dari Rp 12.250

4. Dexlite Rp 10.300 dari Rp 10.500

5. Dex Rp 11.750 dari Rp 11.850

Baca: 8 Pesawat Terhebat Pernah Diciptakan Rusia Sejak Era Uni Soviet, Ilya Muromets Pesawat Pertama Dunia

Baca: Sebanyak 22 Korban Tewas Akibat Longsor di Sukabumi Sudah Ditemukan, 11 Orang Masih Hilang

Baca: Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ajak Forkopimda Langsa Tanam Pohon di Kebun Raya

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Pertamina Turunkan Harga Pertalite, Pertamax, hingga Dex"