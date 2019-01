Teknologi-teknologi yang 'Diramal' Akan Berkembang di Tahun 2019

SERAMBINEWS.COM - Bicara gawai tak bisa dilepaskan dari telepon seluler (ponsel) yang kian tahun kian pintar. Apalagi pada 2018 kemarin, artificial intelligent (kecerdasan buatan/AI) mulai cawe-cawe dalam membuat ponsel semakin pintar.

Di 2018 itu, kehadiran AI pada ponsel pintar berpusat kepada hasil kamera. Kehadirannya membuat kamera ponsel pintar mampu mengatasi keterbatasannya.

Dengan ukuran yang semakin tipis, ponsel zaman kini tidak memungkinkan untuk meletakkan lensa dan sensor kamera yang besar seperti pada kamera-kamera profesional. Nah, AI bisa menjadi jawabannya.

Kehadiran AI pada kamera bisa dilihat pada ponsel pintar Google yang baru, Pixel seri 3. Melawan tren arus kamera pada banyak ponsel pintar (yang mengandalkan banyak lensa kamera untuk mendapatkan hasil yang lebih baik), Pixel seri 3 hanya mengandalkan satu lensa kamera saja. AI-lah yang akan melakukan banyak hal demi memperoleh hasil yang lebih baik.

Saat menekan rana kamera, Pixel 3 ini mengambil beberapa foto. Kemudian beberapa foto ini digabungkan untuk mendapatkan hasil akhir sebuah foto yang optimal, seperti foto dengan kontras dan dynamic range yang sangat baik berkat algoritma AI di HDR+. AI juga bisa mengetahui mana objek foto di depan dan mana di belakang, kemudian bisa “meniru” kamera profesional untuk membuat latar belakang foto yang blur.

Yang lebih menakjubkan adalah mode night sight yang sangat kental dengan algoritma AI. Malam hari yang minim cahaya bisa disulap bak siang hari dengan terang benderang sinar. Ini dimungkinkan dengan mengambil beberapa buah foto kemudian digabungkan, dan AI memperkirakan objek apa yang sedang di foto.

Daun-daun yang pada malam hari terlihat gelap seperti diwarna ulang kehijauan, pantulan cahaya pada jalan dibuat lebih terang, dan seterusnya, sehingga dihasilkan gambar malam hari yang jelas. Bahkan terkadang terlihat bukan di foto malam hari.

AI menyaru manusia

Masih banyak yang bisa dilakukan AI pada kamera ponsel pintar khususnya pada Pixel 3. Seperti melakukan zoom in. Ini bukan zoom in yang sebelumnya dikenal, yakni zoom in digital.

Pixel 3 melakukan zoom indengan bantuan AI, memadukan gambar dari beberapa sudut sedikit berbeda karena gerakan tangan saat mengambil foto, dan menggabungkan hasilnya menjadi pembesaran digital yang jelas, seperti pembesaran optikal.

