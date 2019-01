Nilai Tukar Rupiah Hari Ini Melemah Terhadap Dollar Amerika Serikat

SERAMBINEWS.COM - Nilai tukar rupiah hari ini melemah setelah kemarin berani mengadu kekuatan terhadap dollar Amerika Serikat (AS).

Mengutip Bloomberg, Selasa (29/1/2019), rupiah spot menguat 0,16% ke level Rp 14.094 per dollar AS dari yang sebelumnya Rp 14.072 per dollar AS.

Jakarta interbank spot dollar rate (Jisdor) hari ini menunjukkan pelemahan rupiah sebesar 0,43% ke level Rp 14.098 per dollar AS dari posisi kemarin Rp 14.038 per dollar AS.

Ekonom Maybank Indonesia, Myrdal Gunarto mengatakan, pergerakan rupiah terbatas pada perdagangan hari ini.

Bahkan level rupiah saat ini, diakui Myrdal masuk dalam kisaran yang stabil atau sedikit terkoreksi.

"Ini karena investor asing melakukan profit taking dahulu jelang rapat Federal Open Market Committee (FOMC)," ujar Myrdal kepada Kontan.co.id, Selasa (29/1/2019).

Bank Sentral AS diperkirakan akan menahan kenaikan suku bunga.

FOMC akan berlangsung dua hari hingga besok, 30 Januari 2019 atau Kamis dini hari waktu Jakarta.

Analis Asia Trade Points Futures, Andri Hardianto menyebut, selain menunggu FOMC, pelemahan rupiah hari ini pun disebabkan oleh aksi tunggu voting Brexit malam ini.

Andri menilai, untuk mengantisipasi dua agenda dunia tersebut, pelaku pasar pun memilih untuk aksi ambil untung (profit taking) serta memilih instrumen investasi yang aman, yakni emas dan yen.