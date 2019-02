Ani Yudhoyono Terbaring Sakit, Annisa Pohan Posting Kutipan Doa Inspiratif dan Menggugah Hati

SERAMBINEWS.COM - Saat ibunda mertua, Ani Yudhoyono jatuh sakit, sang menantu tercinta, Annisa Pohan mengunggah sebuah kutipan ayat suci yang inspiratif dan menggugah hati.

Kutipan ayat suci tersebut berisi pesan agar tiap manusia tegar hadapi ujian apapun, termasuk sakit, karena dengan cara itu Tuhan justru ungkapkan rasa sayang pada hamba-Nya.

"Dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan kebajikan, Kami tidak akan membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya," bunyi kutipan terjemahan Quran Surat Al A'raaf ayat 42 yang diunggah Annisa Pohan, TribunStyle.com kutip dari Instagram istri Agus Yudhoyono itu.

Follower Annisa Pohan pun mengamini ...

Sehari sebelumnya, kabar sedih datang dari Ani Yudhoyono, Almira Yudhoyono sampai mendoakan 'Get well soon Memo'.

Istri Presiden ke-6 Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini tengah terbaring sakit.

Ani Yudhoyono harus menjalani perawatan di rumah sakit di Singapura karena mengeluhkan rasa sakit pada otot punggungnya.

Kabar tersebut diketahui dari postingan Ani Yudhoyono pada Sabtu (9/2/2019).

Ani Yudhoyono mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah mengirimkan doa untuk kesembuhannya.

"Terima kasih atas perhatian dan doa tulus untuk kesembuhan saya dari: