New Honda Mobilio Diluncurkan, Ini Harganya di Aceh

New Honda Mobilio yang diluncurkan di Showroom Honda Arista Banda Aceh, Sabtu (23/2/2019).

Laporan Mawaddatul Husna | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - PT Prospect Motor selaku main diler Honda wilayah luar Jawa menghadirkan New Honda Mobilio pada ajang Honda Exhibition yang digelar di Showroom Honda Arista Banda Aceh, Sabtu (23/2/2019).

New Honda Mobilio yang baru diluncurkan di Aceh itu dijual dengan harga on the road Aceh mulai Rp 218.250.000/unit hingga Rp 275.250.000/unit.

Masing-masing tipenya, yaitu Mobilio S MT dijual dengan harga Rp 218.250.000/unit.

Mobilio E MT Rp 241.750.000/unit, Mobilio E CVT Rp 252.750.000/unit, Mobilio E CVT SE Rp 256.250.000/unit.

Sementara Mobilio RS MT Rp 264.750.000/unit, dan Mobilio RS CVT Rp 275.250.000/unit.

Sebelumnya New Honda Mobilio ini sudah diperkenalkan pertama kali oleh PT Honda Prospect Motor (HPM) pada 21 Februari lalu di Jakarta.

Kepala Cabang Honda Arista Banda Aceh, Riza Suryan Putra kepada Serambinew.com, menyampaikan mobil tersebut kini tampil dengan berbagai penyegaran pada eksterior.

Termasuk beberapa fitur baru pada interior, yang ditawarkan kepada pelanggan tanpa adanya kenaikan harga dibandingkan model sebelumnya.

Pada eksterior New Honda Mobilio kini dilengkapi dengan new projector headlamp with LED daytime running light untuk meningkatkan visibilitas pengendara saat berkendara.