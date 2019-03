Ribuan Murid SD di Pidie Ikuti Try Out USBN Serentak

Murid SD menjawab soal saat pelaksanaan try out Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) di SDN 2 Percontohan Tijue, Pidie, Jumat (8/3/2019).

Laporan Nur Nihayati| Pidie



SERAMBINEWS.COM, SIGLI - Sebanyak 6.091 murid sekolah dasar (SD) di Kabupaten Pidie mengikuti uji coba (try out) Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) serentak selama dua hari, dimulai Jumat (8/3/2019).

Kepala Dinas Pendidikan Pidie, H Idhami SSos MSi di sela memantau try out di SDN 2 Percontohan Sigli, mengatakan ini adalah try out pertama tingkat SD di Pidie.

Try out ini dipersiapkan secara matang, sehingga berlangsung secara bersamaan di seluruh SD di wilayah itu.

Kegiatan ini bertujuan agar murid terbiasa mengerjakan model soal USBN. Mereka menggunakan kertas jawaban komputer dengan cara disilang.

"Kami ingin melihat kemampuan murid, melihat mutu pendidikannya untuk diperbaiki dimana kekurangan," katanya.

Jadi, pelajaran apa yang kurang, akan dilakukan pemberian pelajaran tambahan atau remedial pengulangan kembali bagi murid di sekolah sebelum hari pelaksanaan ujian nanti.

"Ini juga persiapan untuk melaksanakan Ujian Nasional pada akhir April mendatang," ungkap Kadisdik Pidie.(*)