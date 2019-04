Plt Gubernur Resmikan PLB PAG & Kedatangan 1st KargoArun LNG Hub

For Serambinews.com

Laporan Saiful Bahri | Lhokseumawe

SERAMBINEWS.COM, LHOKSEUMAWE - Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah meresmikan operasional Pusat Logistik Berikat (PLB) PT Perta Arun Gas (PAG) Lhokseumawe di kawasan pabrik perusahaan tersebut, Selasa (2/4/2019).

Peresmian bersamaan dengan kedatangan 1st kargo usaha penyimpanan LNG (LNG Hub) di Kilang Arun PAG site.

Untuk peresmian PLB PAG ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Plt Gubernur Aceh Ir Nova Iriansyah MT, dan Kepala Kanwil Direktorat Bea Cukai Aceh, Novan Irfyandi MA.

Sedangkan peresmian kedatangan 1st Cargo Arun LNG Hub ditandai dengan penekanan tombol sirine oleh Plt Gubernur Aceh, President Director PAG Arif Widodo, Managing Director Arif Basuki dan Managing Executive Officer, Kyushu Electric.

President Director PAG Arif Widodo, menyerahkan souvenir kepada Plt Gubernur Aceh Ir Nova Iriansyah MT. (For Serambinews.com)

Pada acara peresmian ini juga dihadiri Bupati Aceh Utara H Muhammad Thaib, Wakil Walikota Lhokseumawe Yusuf Muhammad, Jajaran Forkopimda Aceh, Kanwil Direktorat Jenderal Bea & Cukai Aceh, Kepala Kantor Pelayanan & Pengawasan Bea & Cukai (KPPBC) Lhokseumawe beserta tim, Dewan Komisaris PT PAG, perwakilan pimpinan Pertamina Group seperti Perwakilan Direktorat Marketing Korporat, PGN Marketing Head Division, PGN LNG, PT Pertamina Trans Kontinental, PT Pertamina Gas, PT Pertagas Niaga, PT PHE NSB NSO, jajaran pimpinan perusahaan lainnya, serta para tokoh masyarakat dan ulama Lhokseumawe.

President Director PT PAG Arif Widodo menjelaskan, pada 7 September 2016, Menteri Keuangan RI melalui surat Keputusan Menteri Keuangan No 1693/KM.4/2016 telah menunjuk kawasanperusahaan yang dipimpinnya tersebut menjadi kawasan PLB. Sekaligus PAG dipercayakan sebagai pengelola PLB.

“Sertifikatyang merupakan bukti penunjukan secara resmi kami sebagai pengelola PLB di kawasan Aceh telah diserahkan langsung olehMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati didampingi Menko Perekonomian Darmin Nasution dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, saat itu,” katanya.

President Director PAG Arif Widodo, menyerahkan souvenir kepada Kepala Kanwil Direktorat Bea Cukai Aceh, Novan Irfyandi MA. (For Serambinews.com)

Jadi, salah satu bisnis yang dijalankan di PLB PAG adalah bisnis LNG Hub. Bisnis LNG Hub adalah bisnis penyimpanan LNG milk konsumen di tanki LNG PAG.

Sedangkan untuk menjalankan bisnis Hub, PAG sepakat melakukan kerja sama dengan PPT Energy Trading Singapore Pte. Ltd dengan melakukan penandatanganan Head of Agreement (HoA) Terminal Use, pada 6 Februari 2019.