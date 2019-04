Setelah Beli Pulau Thompson Seharga Rp 113 Miliar, Pria Kaya Ini Ditangkap karena Mencuri

Andrew Francis Lippi. Pria asal Florida yang ditangkap karena dituduh mencuri barang di pusat perbelanjaan setempat, satu pekan setelah dia dilaporkan membeli sebuah pulau. (Monroe County Sheriffs Office via New York Post)

Monroe County Sheriffs Office via New York Post

SERAMBINEWS.COM, MIAMI — Seorang pria kaya di Florida, Amerika Serikat (AS), dilaporkan ditangkap polisi karena melakukan pencurian barang di pusat perbelanjaan setempat.

Andrew Francis Lippi ditangkap pada Sabtu pekan lalu (6/4/2019) atas tuduhan pencurian barang senilai 300 dollar AS, sekitar Rp 4,2 juta, dari Kmart.

Sepekan sebelumnya dikutip Miami Herald via New York Post Selasa (9/4/2019), dia membeli Pulau Thompson di Key West seharga 8 juta dollar AS atau Rp 113,1 miliar.

Dalam pemberitaan The Herald, Lippi menukar barang yang di dalamnya termasuk pembuat kopi merek Keurig, Hamilton Beach, bola lampu, hingga seprei.

Berdasarkan laporan polisi dari 30 Maret hingga 5 April, Lippi membeli barang itu, dan mengembalikannya setelah menukar isi dalam kotak.

Polisi mengatakan Lippi menaruh bola basket alih-alih pembuat kopi seharga 165 dollar AS, sekitar Rp 2,3 juta, dan memasukkan sarung bantal ke kotak seprei.

Baca: Gelar Musrenbang Tahun 2020, Plt Gubernur Ajak Bupati dan Wali Kota Usul Program Strategis

Baca: Demo Mahasiswa Tolak PT EMM Hari Kedua, Jalan Depan Kantor Gubernur Aceh Ditutup Sementara

Saat dikonfirmasi, pria berusia 59 tahun itu menyangkal perbuatannya.

Namun, dia tidak bisa memberikan alibi yang memperkuat argumennya.

Dia sebelumnya mengatakan sudah membahas kasus itu dengan Kepolisian Key West dan Kantor Sheriff Monroe County dan memuji dua penegak hukum itu.

"Ini adalah proses yang sangat rumit. Saya lebih baik tidak membahasnya," begitulah jawaban Lippi ketika didesak soal tuduhan pengutilan tersebut.