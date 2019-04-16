1.561 Lembar Surat Suara Rusak di Aceh Barat Dimusnahkan, Terbanyak DPR RI

KIP Aceh Barat disaksikan Panwaslih serta kepolisian, Selasa (16/4/2019) sore memusnahkan surat suara yang rusak sebanyak 1.561 lembar.

1.561 Lembar Surat Suara Rusak di Aceh Barat Dimusnahkan, Terbanyak DPR RI
Serambinews.com
Pemusnahan surat suara rusak di halaman KIP Aceh Barat, Selasa (16/4/2019) sore. 

Laporan Rizwan | Meulaboh

SERAMBINEWS.COM, MEULABOH - Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Barat disaksikan Panwaslih serta kepolisian, Selasa (16/4/2019) sore memusnahkan surat suara yang rusak sebanyak 1.561 lembar. 

Pemusnahan dilakukan di halaman KIP setempat dihadiri Ketua KIP,  T Novian Nukman,  Komisioner Panwaslih,  Marzalita dan Kapolres AKBP Raden Bobby Aria Prakasa. 

Data diperoleh Serambinews.com, surat suara terbanyak dimusnahkan adalah DPR RI sebanyak 616 lembar.

Berikutnya, capres/cawapres sebanyak 155 lembar,  DPD RI sebanyak 132 lembar,  DPRA Dapil 10 Aceh sebanyak 412 lembar,  DPRK Dapil 1 sebanyak 10 lembar, DPRK Dapil  2 sebanyak 95 lembar,  DPRK Dapil 3 sebanyak 82 lembar,  DPRK Dapil 4 sebanyak 57, dan DPRK Dapil 5 sebanyak 2 lembar.(*)

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Kertas Suara
Aceh Barat
Meulaboh
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Penulis: Rizwan
Editor: Taufik Hidayat
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