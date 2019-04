General Manager PT Armada Banda Jaya, Deli Saputra (pertama kanan), Marketing Product Development PT SIS, Mohammad Eddy Ramadhan (kedua kanan), Marketing Area PT SIS, Ignatius Felix Suryadi (pertama kiri) dan Branch Manager PT Armada Banda Jaya, Rahmattuddin (kedua kiri) berfoto bersama usai meluncurkan New Carry Pick Up, di Showroom Suzuki, Aceh Besar, Jumat (26/4/2019) sore.

New Carry Pick Up Diluncurkan, Ini Harganya di Aceh

Laporan Mawaddatul Husna | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) bekerja sama dengan PT Armada Banda Jaya selaku diler resmi Suzuki di Aceh meluncurkan New Carry Pick Up, di Showroom Suzuki, Jalan Dr Muhammad Hasan, Lampeunerut, Aceh Besar, Jumat (26/4/2019) sore.



Baca: Bangun Mahirah Muamalah, Pemko Banda Aceh Raih Penghargaan Indonesia Innovation Award 2019

Baca: BPBD Banda Aceh, Simulasi Bencana Serentak di Empat Lokasi

Baca: Banjir Terjang Bogor, 4 Ular Sanca Ditemukan Bersembunyi di Rumah Warga

New Carry Pick Up dilengkapi fitur baru yaitu air conditioner (AC), electric power steering (EPS) dan sliding seat pada varian tertinggi.

General Manager PT Armada Banda Jaya, Deli Saputra dalam konferensi pers menyampaikan pelanggan dapat memiliki New Carry Pick Up dalam tiga warna pilihan antaranya superior white, silky silver, dan real black.

Sementara harga on the road (OTR) Aceh bervariasi untuk tipe New Carry FD Rp 151.500.000/unit, tipe New Carry FD AC/PS Rp 160 juta/unit, tipe New Carry WD Rp 153.500.000/unit, dan New Carry WD AC/PS Rp 162 juta/unit.

Selain pembelian secara cash, pihaknya juga menerima pembelian secara kredit yaitu dengan uang muka mulai Rp 47 jutaan, dengan angsuran Rp 3,5 jutaan per bulan.

"Ketersediaan produk ini sangat cukup, dan pelanggan dapat memperolehnya di empat kantor cabang Suzuki yang ada di Aceh, yaitu di Aceh Besar, Bireuen, Lhokseumawe, dan Meulaboh," sebut Deli Saputra.

Pihaknya menargetkan market share New Carry Pick Up di Aceh dapat mencapai 60 persen. Sebelumnya mobil ini menyumbang 47-48 persen market share di Aceh.

Dalam konferensi pers itu juga dihadiri Marketing Product Development PT SIS, Mohammad Eddy Ramadhan, Branch Manager PT Armada Banda Jaya, Rahmattuddin dan Marketing Area PT SIS, Ignatius Felix Suryadi. (*)