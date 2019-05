PLN Aceh Luncurkan Layanan Listrik Bronze, Silver, Gold dan Platinum, Ini Sistem dan Keunggulannya!

Laporan Herianto | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - PT PLN Persero Wilayah I Aceh meluncurkan program layanan listrik premiumnya kepada pelanggan kelas menengah ke atas, pada acara Customer Gathering 2019 di Hotel Hermes Palace, Kamis (2/5/2019).

Pelayanan listrik premium yang ditawarkan PLN itu terbagi empat yaitu pelayanan bronze, silver, gold dan platinum. Masing-masing layanan itu, memiliki ciri khas keunggulan.

Misalnya, untuk layanan platinum keunggulannya antara lain, pelanggan tidak dikenakan pengurangan daya dan tidak dipadamkan bisa sistem PLN krisis.

Jika pelanggan memiliki pembangkit sendiri, pelanggan diizinkan melakukan paralel ke jaringan listrik PLN 100 % ke jaringan listrik PLN sebesar daya tersambung.

Kemudian, apabila terjadi pemadaman dan pengurangan daya, pelanggan akan mendapat penguragan tagihan.

Pelanggan dikenakan jam nyala minimum sebesar 200 jam untuk setiap bulan.

Tapi tarif listrik yang dikenakan kepada pelanggan di atas tarif reguler.

Misalnya, tarif reguler Rp 1.400/Kwh, untuk layanan platinum ditambah Rp 130 per kwh, layanan gold ditambah 105 per kwh, layanan silver ditambah Rp 55 per kwh dan layanan bronze ditambah 30 per kwh.