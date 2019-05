Caleg PPP dari Dapil 9 Ini Klaim Dapat Satu Kursi di DPRA

Laporan Taufik Zass I Aceh Selatan

SERAMBINEWS.COM, TAPAKTUAN - Caleg DPRA Dapil 9 dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Tgk H Attarmizi Hamid mengklaim satu kursi untuk DPRA.

Hal itu diungkakannya berdasarkan keseluruhan perolehan suara caleg DPRA Dapil 9 Aceh dari PPP yang meliputi Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Subulussalam dan Aceh Singkil.

"Berdasarkan hasil rekap form C1 dan hasil pleno PPK (DA1) seluruh kecamatan dalam empat kabupaten di dapil IX. Kita dapat mengklaim atau bisa dipastikan telah mendapatkan satu kursi lolos ke DPRA," ungkap Tgk H Attarmizi Hamid di Tapaktuan, Minggu (5/5/2019).

Pihaknya yakin berada di posisi peringkat kursi ke 6 atau 7 dari sembilan kursi yang ada di dapil 9.

Klaim kemenangan ini menurutnya disampaikan jelas dan sesuai yang telah dihimpun dari seluruh hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan (DA1) di empat kabupaten/kota tersebut.

"Bahkan saat dicocokkan dengan data suara yang telah kita kumpulkan real berdasarkan seluruh form C1 dan hasil pleno PPK (DA-1)," jelas Tgk Attarmizi Hamid.

Ia juga menguraikan jumlah seluruh perolehan suara PPP di empat Kabupaten meliputi Aceh Barat Daya sebanyak (4.173 suara), Aceh Selatan (12.677 suara), Subulussalam (2.625 suara) dan Aceh Singkil (1.133 suara).

Tgk Attarmizi Hamid mengakui bahwa dirinya yang meraih suara terbanyak dan tertinggi di PPP, yaitu sebanyak 6.335 suara, dari rivalnya di PPP. Sebab menurutnya selisih suara dengan No Urut 5 Khaidir Amin SE, hanya sebanyak 448 suara.

"Dari masing-masing Caleg DPRA Dapil IX dari PPP, seluruh perolehan suara tersebut yakni No Urut 1, H Ansari Idrus Sambo, SH MM ( 2.989 suara), No urut 2, Tgk Attarmizi Hamid (6.335 suara), No urut 3 Sri Ulina Rahayu ( 275 suara), No urut 4 H Maswaldi B.Sc ( 2.845 suara), No urut 5 Khaidir Amin,SE ( 5.887 suara)," rincinya.

Sedangkan No urut 6 Wiwik Pratiwi, S.Pd ( 89 suara), No urut 7 Tgk Ismizar SE ( 255 suara), No urut 8 Safriani ( 73 suara) dan No urut 9 H Hasrizal Hasanuddin.SE ( 153 suara.

"Sementara ditambah perolehan suara partai sebanyak 1.700 suara. Jadi total keseluruhan perolehan suara PPP di Dapil 9 sebanyak 20.608 suara," jelasnya.

Pada kesempatan itu, Tgk H Attarmizi Hamid juga mengucapkan terima kasih kepada konstituen umumnya masyarakat yang telah memberikan hak suaranya sehingga telah memilih dirinya.

Ini menurutnya merupakan kepercayaan dan amanah yang diberikan masyarakat.

"Insya Allah kita amanah nantinya, dengan meraih perolehan suara tertinggi di antara caleg-caleg dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Ini merupakan subuah kemenangan bersama untuk terus kita berbuat yang terbaik serta menerapkan asiprasi masyarakat demi perubahan ke depan," jelasnya.(*)