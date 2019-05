Istri Pangeran Harry, Meghan Markle Melahirkan Seorang Bayi Laki-laki

SERAMBINEWS.COM - Bayi kerajaan Inggris yang baru telah lahir.

Meghan Markle dan Pangeran Harry telah melahirkan putra pertamanya pada Senin (6/5/2019) pagi waktu setempat.

Pihak istana juga mengumumkannya melalui akun Instagram @sussexroyal.

Baca: Korban Tagih Utang ke Pelaku untuk Lunasi Kredit Ibunya



“Dengan gembira kami umumkan bahwa Yang Mulia The Duke and Duchess of Sussex menyambut anak pertama mereka pada pagi hari tanggal 6 Mei 2019. Putra Yang Mulia lahir dengan berat 3,2 kilogram. Bayi dan ibunya dalam kondisi sehat dan pasangan ini mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah berbagi kegembiraan dan dukungan selama waktu yang istimewa ini. Informasi lebih detil akan dibagi dalam beberapa hari ke depan.” Demikian pengumuman kelahiran tersebut.

Baca: Ini 34 Negara di Dunia dengan Waktu Berpuasa Lebih Lama dari Umat Muslim di Indonesia

Untuk pertama kalinya pula gender bayi Meghan dan Harry diungkapkan ke publik.

Selama ini mereka memang menyimpannya dari publik dan media.

Nama sang bayi belum diumumkan.

Hal ini memang tradisi kerajaan, sama halnya seperti anak-anak Pangeran William dan Kate Middleton.

Dua hari setelah persalinan baru nama Pangeran George dan Putri Charlotte diumumkan.

Baca: Polisi Buru Pembunuh Sadis di Ulee Madon, Aceh Utara, Diduga Suami Ketiga Korban

Sementara nama Pangeran Louis diumumkan empat hari setelah lahir.

Belum jelas juga apakah Ratu akan memberikan gelar bagi bayi Meghan dan Harry.

Saat ini, hanya anak-anak Pangeran William yang diberikan gelar Putri dan Pangeran secara otomatis setelah lahir, karena mereka yang paling dekat dengan urutan tahta kerajaan.

Artikel ini telah tayang di tribun-bali.com dengan judul Meghan Markle Lahirkan Bayi Laki-laki

Editor: Aloisius H Manggol