Tangkapan Nelayan Pidie Jaya Minim, Harga Ikan Normal

Tangkapan Nelayan Pijay Sangat Minim. Kendati Demikian Harga Relatif Normal

Laporan Idris Ismail I Pidie Jaya

SERAMBINEWS. COM, MEUREUDU - Hasil tangkapan nelayan di Pidie Jaya pada hari pertama melaut sangat minim. Kendati demikian harga sejumlah ikan masih relatif normal.

Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indoensia, (HNSI) Pijay, Ir Muhammad Bentara kepada Serambi, Rabu (8/5/2019) mengatakan, sampai hari ketiga bukan Ramadhan 1440 H, harga ikan tongkol masih berkisar Rp 20.000 per kilogram, dencis Rp 25.000 per kilogram serta ikan teri kering Rp 80.000 per kilogram,"sebutnya.

Dijelaskan, dari ratusan boat berukuran 7 sampai 8 gross tonnage (GT) hanya sepuluh boat saja yang mulai melaut sejak Selasa (7/5/2019) malam. Menjelang siang para nelayan hanya membawa hasil tangkapan yang sangat minim.

Biasanya, 5 sampai 8 tong fiber untuk berbagai jenis ikan baik tongkol, teri, maupun dencis. Dari laporan para pawang boat, rata-rata hasil tangkapan di hari pertama pada hari ketiga bulan Ramadhan ini hanya setengah tong saja.

Minimnya hasil tangkapan nelayan di Pijay saat ini kondisi belum normal terutama arus bawah laut. "Diperkirakan Sabtu (11/5/2019) baru normal kembali," jelasnya. (*)