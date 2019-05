Setelah Dibunuh, Pemburu Ini Pamerkan Bangkai Macan Tutul Langka ke Facebook

SERAMBINEWS.COM, TAMPIN - Sebuah unggahan foto di media sosial dilaporkan menuai kecaman setelah memperlihatkan para pemburu menunjukkan bangkai macan tutul yang dikategorikan langka.

Foto itu diunggah ke Facebook oleh akun bernama Max Mantra yang menyatakan macan tutul itu dibunuh di kawasan Negara Bagian Negeri Sembilan, Malaysia.

Diwartakan Daily Mirror Kamis 916/5/2019), dua dari kelompok pemburu itu begitu histeris memegang bangkai predator itu yang ditemukan di kota Tampin.

Dalam foto yang kemudian dihapus dari akun Max Mantra, nampak sejumlah orang berseragam biru berdiri di belakang.

Laporan menyatakan mereka berasal dari Pasukan Pertahanan Sipil Malaysia.

Foto itu menunjukkan para pemburu tersenyum, bahkan ada yang tertawa, ketika menunjukkan dan mengangkat kucing besar yang diidentifikasi bernama clouded leopard.

Clouded leopard merupakan hewan yang sangat langka dengan jumlah yang tersisa di seluruh dunia dilaporkan mencapai 10.000 ekor dan terus mengalami penurunan.

Netizen Facebook Siva Nadarajan berhasil mengabadikan unggahan itu sebelum dihapus Max Mantra.

Nadarajan mengaku sudah menghubungi Departemen Alam Liar dan Taman Nasional.

Namun saat itu, petugas mengatakan semua pejabat berwenang sudah pulang ke rumah sehingga dia tidak bisa melaporkan temuannya.

Tak dijelaskan apakah dia juga menghubungi pemburu itu.

Berdasarkan Red List of the International Union for Conservation of Nature (ICN), clouded leopard digolongkan sebagai hewan yang terancam punah.

Habitat natural macan tutul tersebut dilaporkan mulai dari kaki Pegunungan Himalaya hingga hutan Malaysia.

Predator itu dilaporkan sudah punah di Singapura dan Taiwan.(*)

