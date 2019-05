Telkomsel Bertransformasi Jadi Digital Telco Company

Via Kompas.com

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Di usia genap 24 tahun yang jatuh pada 26 Mei, Telkomsel menegaskan komitmen untuk melanjutkan transformasi perusahaan menjadi digital telco company yang siap mengakselerasi negeri dengan mengembangkan ekosistem digital di Indonesia.

Mengambil tema 'Terus Bergerak Maju', Telkomsel optimis dapat menghadapi tantangan, dan memanfaatkan peluang di industri telekomunikasi untuk terus menjadi pemimpin di industri dan memberikan kontribusi positif bagi seluruh elemen bangsa Indonesia.

Direktur Utama Telkomsel, Ririek Adriansyah mengatakan hingga saat ini Telkomsel sudah melayani 168 juta pelanggan dan menggelar infrastruktur jaringan lebih dari 197.000 BTS yang menjangkau lebih dari 95 persen wilayah populasi Indonesia, termasuk pelanggan di pelosok negeri hingga ke daerah perbatasan.

Ia menyebutkan Telkomsel juga menggelar lebih 147.000 BTS broadband (3G/4G) dari total BTS tersebut.

4G LTE Telkomsel sendiri telah menjangkau lebih dari 500 ibu kota/kabupaten dimana 97 persen telah menjangkau ibukota kecamatan, sehingga 93 persen populasi di Indonesia sudah terlayani 4G LTE Telkomsel.

Pada kuartal awal 2019 Telkomsel juga sudah menambah lebih dari 8.000 BTS dengan menggunakan teknologi mutakhir Massive MIMO untuk menyediakan jaringan 4.9G di Indonesia.

Selain itu, Telkomsel berkomitmen untuk terus melakukan transformasi digital dan berinvestasi dalam mengimplementasikan roadmap teknologi mobile broadband terdepan untuk menghadirkan pengalaman digital terbaik bagi pelanggan.

Strategi Telkomsel dalam mengembangkan bisnis digital yang meliputi layanan data dan layanan digital, ditandai dengan meningkatnya kontribusi bisnis digital pada pendapatan Telkomsel menjadi 61,4 persen dari tahun sebelumnya sebesar 48.0 persen year on year

Ririek menyebutkan komitmen Telkomsel dalam menyediakan layanan digital dilakukan dengan memperluas portofolio Layanan Digital seperti Digital Lifestyle, Mobile Financial Services, Digital Advertising, Digital Banking, Big Data dan Internet of Things (IoT), serta terus mendorong berbagai inovasi digital dengan menyediakan platform yang berfokus pada pengembangan startup seperti The NextDev, Telkomsel Innovation Center (TINC) dan Telkomsel Mitra Inovasi (TMI).

Hal tersebut juga menjadi fondasi utama untuk mengakselerasi perkembangan ekosistem digital untuk mewujudkan Indonesia Digital.(*)