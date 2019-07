12 Jadi Istri Kedua, Cut Keke dan Istri Pertama Suaminya Tetap Kompak, Sering Liburan Bareng

SERAMBINEWS.COM - 12 tahun menjalani rumah tangga poligami, Cut Keke nyatanya bisa hidup bahagia dan akur dengan istri pertama suaminya.

Suami Cut Keke, pengacara kondang Malik Bawazier, diketahui memiliki istri yang lain.

Malik Bawazier dan istri pertamanya itu bahkan telah memiliki seorang putri bernama Amarisa Salsabila yang baru saja merayakan kelulusan.

Melalui akun Instagramnya, Cut Keke mengabadikan beberapa momen manis saat kelulusan putri tirinya tersebut.

Salah satunya Cut Keke berfoto bersama Amarisa dan putra bungsunya, Xavier Rasyad Pasca Aliva.

Tak hanya itu Cut Keke juga menuliskan ucapan selamat kepada putri Malik dan istri pertamanya itu.

"Massive Congratulation @amarissalsabila big proud of you LLB GRADUATE with HONOURS First Class,"

Cut Keke juga menuliskan rasa bangganya terhadap anak tirinya tersebut.

"Prestasi yang sungguh sangat membanggakan seorang putri Indonesia berjaya in England ...

Proficiat our love semoga adiknya bisa seperti kakanya," tulis Cut Keke.