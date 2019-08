For Serambinews.com

Kick Off Persiraja Vs Babel United, Persiraja Tertinggal 1-0, Ini Line Up Pemainnya

Laporan Muhammad Nasir I Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Kick Off pertandingan lanjutan liga 2 antara Persiraja Banda Aceh Vs Aceh Babel United sudah dimulai pukul 15:30 Jumat (2/8/2019) di Stadion Depati Amir, Pangkal Pinang, Bangka Belitung.

Namun sekitar menit 25 Persiraja sudah tertinggal 1-0 dari Babel United, setelah salah seorang pemainnya berhasil memperdaya Fakrurazi Kuba.

Pantauan Serambinews. Com dari postingan live media sosial suporter, Persiraja turun dengan jersey kebanggaan yang mewarna orange, sedangkan Babel United mengenakan Jersey biru muda.

Tampak pertandingan antara "dua mantan saudara" sepi penonton, terlihat sejumlah krusi di tribun stadion masih banyak yang kosong.

Pertandingan sore ini di Pangkal Pinang disebut sebagai laga "mantan saudara" , karena Babel united yang jadi lawan Persiraja, merupakan klub asal Aceh yang musim lalu berhomebase di Banda Aceh dan Bireuen.

Babel United merupakan klub hasil merger dari dua klub liga 2, yaitu Aceh United dan PS Timah.

Dalam lawatan tandangnya ke Kota Pangkal Pinang, Anak-anak laskar rencong –julukan Persiraja—siap mencuri poin.

Karena dalam laga tanda sebelumnya di Palembang melawan Sriwijaya Fc, Persiraja kalah 1-0 dari tuan rumah.