Setelah Bertemu Dubes India, Plt Gubernur Surati Menhub Minta Dibukanya Rute Terbang Aceh-Andaman

Laporan Subur Dani | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh, Nova Iriansyah tampaknya cukup serius merajut rencana kerja sama antara Pemerintah India dengan Pemerintahan Aceh.

Pertemuan Plt Gubernur dengan Duta Besar India untuk Indonesia, Pradeep Kumar Rawat di Rumah Dinas Wakil Gubernur 5 Agustus lalu, langsung ditindaklanjuti oleh Nova Iriansyah.

Dua hari setelah itu, Nova ternyata langsung menyurati Kementerian Perhubungan di Jakarta dan Direktur Malindo Air di Kuala Lumpur.

Surat yang dilayangkan Pemerintah Aceh itu ternyata merespons permintaan Duta Besar India untuk Indonesia, Pradeep Kumar Rawat dalam pertemuan di Banda Aceh beberapa sepekan yang lalu.

Di mana, Pradeep meminta Pemerintah Aceh agar melobi kementerian terkait dan pihak maskapai untuk membuka rute terbang Banda Aceh ke Port Blair, Andaman.

Kepada Kementerian Perhubungan, Plt Nova meminta amandement air service agragreement. Surat dengan nomor 555/12278 itu ditandatangi langsung oleh Nova Iriansyah.

Dalam surat tertulis, dalam rangka menindaklanjuti Aceh - Andaman And Nicobar Island Business Connectivity yang juga masuk dalam Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle Plus India (IMT-GT plus) dan pertemuan antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah India terutama soal pembangunan konektivitas, maka telah disepakati kedua pihak untuk membuka rute penerbangan Banda Aceh - Port Blair.

Nova Iriansyah yang dikonfirmasi Serambinews.com, Selasa (13/8/2019) membenarkan hal itu.

"Iya benar, sudah saya surati," tulis Nova membalas pesan Serambinews.com.

Ditanya apakah sudah ada balasan, menurut Nova belum ada balasan terkait permohonan tersebut.

Nova juga menyurati Direktur Malindo Air di Kuala Lumpur.

Pemerintah Aceh berharap pihak Malindo Air bisa segera mengatur jadwal dan melakukan pertemuan dengan Pemerintah Aceh membahas hal itu.

Nova berharap, rute terbang Banda Aceh-port Blair bisa dibuka.

"Ini akan menguntungkan kita, karena mereka tidak punya pilihan, ke daratan India sangat jauh dan mahal, ke Aceh hanya 1 jam terbang, jadi mereka sangat butuh kerjasama dengan Aceh," pungkas Nova. (*)

