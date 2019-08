14 Tahun Perdamaian Aceh, Ini Pesan Damien Kingsbury

Laporan Yocerizal | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Akademisi asal Australia yang juga mantan penasehat Gerakan Aceh Merdeka (GAM) saat perundingan MoU Helsinki, Damien Kingsbury, ikut memberi komentar terkait peringatan 14 tahun perdamaian Aceh.

Dalam emailnya kepada Serambinews.com, Jumat (16/8/2019), Kingsbury mengucapkan selamat kepada masyarakat Aceh yang telah mempertahankan 14 tahun perdamaian Aceh.

"The people of Aceh are to be congratulated for sustaining 14 years of peace with Indonesia," katanya.

Kingsbury melanjutkan bahwa perjanjian damai Helsinki telah memberi peluang bagi masyarakat Aceh untuk menata kembali kehidupan dan menurutnya masyarakat Aceh berhasil melakukan hal tersebut.

"The Helsinki peace agreement gave the people of Aceh an opportunity to construct their own society and they have succeeded in doing that," ujar Kingsbury.

Namun Kingsburry menyayangkan, ada politisi di Jakarta yang mau melucuti hasil kesepakatan damai tersebut, kesepakatan yang bertumpu pada keinginan baik kedua belah pihak, yakni Republik Indonesia dan GAM.

Menurut dia, kegagalan Pemerintah Pusat memenuhi butir-butir perjanjian damai ia katakan menjadi preseden buruk.

Ditambah lagi dengan upaya-upaya mereduksi kewenangan Pemerintah Aceh sehingga semakin mengikis kepercayaan Aceh kepada Indonesia.