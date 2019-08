KPH Wilayah VI Sosialisasikan Poklim untuk 12 Desa Dampingan

Laporan Taufik Zass | Aceh Selatan

SERAMBINEWS.COM, TAPAKTUAN - Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah VI menyosialisasikan Program Kampung Iklim (Poklim) yang diikuti peserta dari 12 desa dampingan.

Kegiatan itu berlangsung di Aula Bappeda Aceh Selatan, dibuka Kepala KPH Wilayah VI, Irwandi M Pante SP MP, Kamis (22/8/2019).

"Sosialisasi Program Kampung Iklim ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup serta upaya mitigasi dan adaptasi akibat dampak perubahan iklim," kata Assistent Chief Technical Advisor Biodiversity Conservation and Climate Protection in The Gunung Leuser Ecosystem (BCCPGLE), Ir M Khairul Rizal MSi.

Koordinator Poklim Provinsi Aceh, Heryyanto menjelaskan, sosialisasi Program Kampung Iklim yang diselenggarakan BCCPGLE bekerjasama dengan KPH Wilayah VI ini, berlangsung Kamis-Jumat (22-23/8/2019).

Pesertanya sebanyak 100 orang, terdiri dari 72 masyarakat dampingan KPH dan 28 dari unsur Pemerintah.

"Targetnya, menjadikan masyarakat sebagai pelaku kemajuan gampong dan menjaga hutan,” timpal Kepala KPH Wilayah VI, Irwandi M Pante SP MP.

Program Kampung iklim ini diluncurkan sebagai gerakan nasional pengendalian perubahan iklim berbasis komunitas oleh menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada 1 Desember 2016 lalu.

Tujuannya untuk menumbuhkankan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan, yang nantinya bermanfaat bagi masyarakat itu sendiri.

Seperti menjaga hutan agar tidak terjadi longsor dikala hujan dan mencegah kebakaran hutan.(*)

Baca: Najwa Shihab Kaget Dengar Ucapan Gubernur Papua: Apa Maksudnya?

Baca: Masuk dalam Daftar 10 YouTuber Terkaya di Dunia, Atta Halilintar Hasilkan Rp 22 miliar Per Bulan

Baca: Manager Persiraja Genjot Pemain Baru, Agar Tampilkan Kemampuan Maksimal, Ini Harapan Syarwani

Baca: Begini Cara Gadis Pidie Ini Hafal Ayat Quran Hingga 30 Juz

Baca: Erosi Sungai Kembang Tanjong Kian Mengkhawatirkan, 200 Meter Tanah Sepanjang DAS Amblas

Baca: Polisi Bekuk Pelaku Curanmor, Dua Tersangka Masih Pelajar