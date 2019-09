Mahasiswa Unida Diterima Presiden Pattani University  

BANDA ACEH - Sejumlah mahasiswa Universitas Iskandar Muda (Unida) Banda Aceh yang melakukan Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) di Thailand Selatan sudah tiba di negara itu. Kedatangan mereka yang diantar Rektor Unida, Prof Dr Syafei Ibrahim MSi dan rombongan diterima Presiden Pattani University, Wan Nor Mattah, di kediamannya, Yala, Thailand Selatan, Sabtu (31/8) malam.

Ketua KKM Unida di luar negeri, Bustamam Ali MPd yang ikut dalam rombongan itu menyampaikan hal ini lewat siaran pers kepada Serambi, Minggu (1/9). Menurut Bustamam, dalam pertemuan yang penuh keakraban ini, Wan Nor Mattah, menyambut baik kedatangan rombongan Unida yang juga diikuti Warek I Dr Nasrullah, Ketua Internasional Office, Thaibil Anwar, dan sejumlah dosen.

Wan Nor yang juga Ketua Partai Ummah, yakni partai nasional di Thailand yang mayoritas pemilih muslim ini, berjanji akan melakukan lawatan ke Aceh bersama anggota parlemen lainnya. "Beliau tertarik dengan otonomi khusus Aceh saat ini," kata Bustamam mengutip keterangan Wan Nor Mattah. Menurut Bustamam, Wan Nor Mattah itu juga mantan Mendagri dan Menhub Thailand.

Sedangkan Rektor Unida Syafei Ibrahim, kata Bustamam, dalam pertemuan itu menyebutkan jumlah mahasiswa Unida yang KKM di Thailand tahun ini 45 orang. Mereka dibagi dalam dua tahap selama sebulan, 30 Agustus-30 September 2019. Lokasi yang dipilih antara lain beberapa pesantren atau madrasah di Pattani, Thailand Selatan. Sedangkan mahasiswa asal Thailand yang kuliah di Unida, Banda Aceh 33 orang. Rinciannya 17 mahasiswa pascasarjana dan 16 mahasiswa S1.(rel/sal)