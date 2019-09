Subuh Ini, Jamaah Haji Kloter Terakhir Aceh Tiba di Bandara SIM, 49 Jamaah Butuh Kursi Roda

Laporan Muhammad Nasir | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, Banda Aceh - Jamaah Haji Aceh kelompok terbang (kloter) terakhir, yaitu kloter 12 dijadwalkan tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda (SIM), Blangbintang, Aceh Besar, Minggu (15/9/2019) pukul 04.45 Waktu Indonesia Barat (WIB).

Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi/Debarkasi Aceh, Drs HM Daud Pakeh menjelaskan, berdasarkan laporan dari ketua kloter 12, Hamdani Daud, jemaah check out dari Hotel Abraj Tabah Al Masi, Elaf Meshal Al Madina Hotel dan Wardat Mubarak Hotel pada Sabtu (14/9/2019) pukul 11.45 Waktu Arab Saudi (WAS) menuju Bandara Prince Mohammad bin Abdul Aziz (MED) dan lepas landar pukul 16.45 WAS.

Jamaah kloter 12 berasal dari 18 kabupaten dan kota di Aceh, seluruhnya berjumlah 367 orang yang berangkat ke Arab Saudi.

Namun, jelas Daud, yang kembali hanya 359 orang. Empat orang meninggal dunia, empat jamaah sudah pulang bersama kloter lain.

"Ada empat jamaah yang wafat di Arab Saudi, dan empat jamaah juga sudah pulang dengan lain, Jadi, total yang akan tiba nanti adalah 359 jamaah," tambahnya.

Empat jamaah kloter 12, Husen Hasan Sulaiman (92) asal Aceh Utara dan Halimah binti Hasan Dem (90) asal Aceh Besar meninggal dunia pada Jumat (16/8/2019).

Pardan bin Abdullah Tgk Rayeuk (91 tahun) asal Pidie dan Ishak bin Makam Shaleh (90 tahun) asal Lhokseumawe meninggal dunia pada Kamis (22/8). Halimah, Pardan dan Ishak meninggal dunia di RS King Faisal, Mekah.

Empat jamaah lainnya dari kloter 12 juga sudah pulang dengan kloter lain.

Muhammad Abdullah Diah (90) dan Tihalimah Muhammand Yusuf (63) dari Aceh Utara sudah tiba di Aceh bersama kloter 8, Rabu (11/9/2019) lalu.