MRI-ACT Aceh Ajak Siswa SMA Peduli Bencana Asap Riau

Masyarakat Relawan Indonesia (MRI) Aceh Utara bersama MRI Syamtalira Aron – Aksi Cepat Tanggap (ACT) Aceh menggelar kegiatan Goes to School for Humanity “Mari Bergerak Bersama dan Jadilah Pahlawan” untuk membantu korban asap Riau di SMAN Syamtalira Aron, Aceh Utara

FOR SERAMBINEWS.COM

SERAMBINEWS.COM – Masyarakat Relawan Indonesia (MRI) Aceh Utara bersama MRI Syamtalira Aron – Aksi Cepat Tanggap (ACT) Aceh menggelar kegiatan Goes to School for Humanity “Mari Bergerak Bersama dan Jadilah Pahlawan” di SMAN Syamtalira Aron, Aceh Utara.

Dalam kegiatan yang diikuti sekitar 20 siswa pengurus OSIS, MRI-ACT mengajak siswa peduli terhadap bencana asap Riau.

Ketua MRI Aceh Utara, Muhadaruddin dalam materinya menyampaikan bahwa sebagai seorang muslim kita perlu saling tolong menolong serta meringankan penderitaan orang yang dilanda musibah.

Baca: Bayi Terpapar Kabut Asap di Riau, Orang Tuanya Tak Punya Biaya Berobat

Masyarakat Relawan Indonesia (MRI) Aceh Utara bersama MRI Syamtalira Aron – Aksi Cepat Tanggap (ACT) Aceh “Mari Bergerak Bersama dan Jadilah Pahlawan” untuk membantu korban asap Riau di Aceh Utara (FOR SERAMBINEWS.COM)

“Saudara-saudara kita di Riau saat ini dikepung kabut asap yang bisa merusak kesehatan. Dukung mereka agar terlepas dari bencana asap ini,” ucapnya di hadapan pengurus OSIS SMA Syamtalira Arun, Aceh Utara, Selasa (17/9/2019).

Ia menambahkan, cukup banyak masyarakat mengalami dampak bencana asap tersebut.

Tidak terkecuali kalangan anak-anak, dewasa, dan lanjut usia. Bahkan ada bayi empat bulan meninggal dunia diduga sesak napas karena kabut asap itu.

Di akhir kegiatan yang berlangsung sejak pukul 08.30 hingga 10.00 WIB, MRI-ACT menggalang kepedulian siswa terhadap bencana asap Riau.

Usai sosialisasi di sana, MRI-ACT melanjutkannya dengan aksi penggalangan kepedulian terhadap bencana asap Riau di persimpangan Lhoksukon, Krueng Geukueh, dan Bayu.

Baca: Para Cukong Lahan Dituding Penyebab Kebakaran Hutan di Sumatera dan Kalimantan

Pengendara dan masyarakat sekitar diajak mendukung dan mendoakan agar bencana asap Riau segera berakhir.

Goes to School for Humanity merupakan serangkaian roadshow MRI-ACT ke sekolah-sekolah.

Ketua MRI Syamtalira Aron, Saiful Rizal menargetkan bisa mengunjungi minimal satu sekolah di setiap kecamatan di Aceh Utara.

“Dari kegiatan seperti ini kita harapkan kesadaran masyarakat saling membantu semakin meningkat,” lanjutnya.(*)