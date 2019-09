Teknologi Semakin Canggih, Murid MIN 50 Bireuen Ikuti Simulasi Ujian Pakai HP Android

“Sosialisasi atau simulasi ini dinilai penting, sebagai langkah awal bagi murid kelas enam sebelum menghadapi try out UMABD-BK,” katanya.

Laporan Ferizal Hasan I Bireuen

SERAMBINEWS COM, BIREUEN - Seiring perkembangan teknologi digital yang semakin canggih, kini para murid mulai tingkat SD dan MI, mengikuti try out atau ujian sudah menggunakan HP android.

Seperti halnya yang dilakukan anak-anak atau Murid MIN 50 Bireuen, Desa Juli Cot Meurak, Kecamatan Juli, Bireuen, Aceh.

Sebanyak 151 murid kelas VI MIN 50 Bireuen itu, kini mulai mengikuti simulasi ujian atau try out mengggunakan Android di sekolah tersebut, Rabu (18/9/2019).

Kepala MIN 50 Bireuen, Darmawati MAg kepada Serambinews.com mengatakan, kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menghadapi Ujian Akhir Madrasah Berstandar Daerah - Berbasis Komputer (UAMBD-BK).

Sebelum UAMBD-BK digelar, katanya, seluruh murid kelas VI Madrasah Ibtidaiyah dalam Kabupaten Bireuen terlebih dulu akan mengikuti try out serentak.

“Sosialisasi atau simulasi ini dinilai penting, sebagai langkah awal bagi murid kelas enam sebelum menghadapi try out UMABD-BK,” katanya.

Baca: Kapolsek Ulee Kareng Kerahkan Personelnya ke PMI Banda Aceh

Baca: Nova: Itu Demo Buang-buang Energi, Tanggapi Aksi Tolak Tambang di Kantor Gubernur

Baca: Bupati Aceh Besar Lantik 134 Keuchik

Darmawati menyebutkan, sebanyak 151 murid kelas enam sekolah yang dipimpinnya mengikuti simulasi tanpa kendala yang berarti, artinya murid sudah tidak canggung lagi dalam mengoperasikan Android.

“Sebelum menjawab soal, anak-anak terlebih dulu diberikan pasword supaya bisa login, satu mata ujian atau satu sesi diberikan waktu selama 60 menit, peraih nilai terbanyak langsung masuk ke komputer proktor,” pungkasnya.

Pantauan Serambinews.com, dalam ruangan murid kelas enam mengikuti try out ujian pelajaran Alquran Hadits di bawah panduan guru kelas dan proktor, mereka mengikutinya dengan semangat dan penuh antusias.

Sementara itu, Handphone (HP) android tersebut merupakan milik pribadi murid atau milik orang tuanya yang sengaja dibawa dari rumah untuk kegiatan simulasi itu. (*)