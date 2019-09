Babak enam besar ini akan berlangsung di Stadion Kota Langsa mulai Kamis, 26 September 2019, namun tim ini akan mengawali pertandingan pada hari kedua.

Babak Enam Besar Liga 3 PSSI Aceh, Ini Jadwal

Main Galacticos Peusangan Raya Bireuen

Laporan Ferizal Hasan I Bireuen

SERAMBINEWS.COM, BIREUEN - Menghadapi babak enam besar kompetisi Liga 3 PSSI Aceh di Stadion Langsa, skuad Galacticos Peusangan Raya, Bireuen terus melakukan persiapan.

Berikut jadwal main tim ini yang diarsiteki sang pelatih dari Medan, Sumatera Utara, Zefrizal.

Hal ini seperti disampaikan Humas Galacticos, Brek Tanjong, kepada Serambinews.com, Senin (23/9/2019) malam.

Menurutnya, babak enam besar ini akan berlangsung di Stadion Kota Langsa mulai Kamis, 26 September 2019, namun tim ini akan mengawali pertandingan pada hari kedua.

Jumat (27/9/2019) Galacticos Vs Peureulak, Minggu (30/9/2019) Galacticos vs Persidi Idi, Selasa (2/10/2019) Galacticos vs PSBL Langsa.

Kemudian Rabu (3/10/2019) Galacticos vs PSLS Lhokseumawe. Terakhir Jumat (5/10/2019) Galacticos vs PSGL.

Presiden Galacticos Peusangan Raya, H Uun Saifannur, mengatakan menghadapi babak enam besar itu, maka sejak beberapa hari ini, tim mereka itu terus berlatih di Lapangan Kubu Pantee Lhong, Bireuen.

Didampingi bendaharanya tim ini, Rizki Maulana SH, H Uun mengatakan semua pemain berlatih sangat serius di lapangan tersebut.

Mereka adalah Alvin Nasution, Martunis BA, Heri Fahrial, Ridha Umami, Amiril Mukminin, dan Wahyudi Taqree Kemal.

"Lawan-lawan yang kita hadapi pada babak enam besar ini sangat berat, kita harus bekerja keras untuk bisa meraih kemenangan. Kami bertekad untuk menang di setiap pertandingan," kata H Uun yang juga merangkap pemain inti di tim ini. (*)