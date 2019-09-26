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BREAKING NEWS - Demo Mahasiswa di Aceh Barat Ricuh, Polisi Tembak Gas Air Mata

Sehingga polisi melepaskan gas air mata ke arah massa. Sementara mahasiswa balik melempar batu ke arah gedung DPRK.

BREAKING NEWS - Demo Mahasiswa di Aceh Barat Ricuh, Polisi Tembak Gas Air Mata
SERAMBINEWS.COM/ RIZWAN
Mahasiswa di Aceh Barat terpaksa berlarian ketika polisi melepas tembakan air mata, Kamis (26/9/2019). 

Sehingga polisi melepaskan gas air mata ke arah massa. Sementara mahasiswa balik melempar batu ke arah gedung DPRK

Laporan Rizwan |Meulaboh

SERAMBINEWS.COM, MEULABOH - Demo mahasiswa di Aceh Barat, Kamis (25/9/2019) ricuh.

Mahasiswa ingin memasuki gedung DPRK, namun tidak diizinkan.

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Sehingga polisi melepaskan gas air mata ke arah massa.

Mahasiswa terpaksa melarikan diri.

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Karena selain menembak gas air mata, polisi ikut menyiram air dengan mobil water cannon.

Sementara mahasiswa balik melempar batu ke arah gedung DPRK. (*)

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Penulis: Rizwan
Editor: Nurul Hayati
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