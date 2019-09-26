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BREAKING NEWS - Demo Mahasiswa di Aceh Barat Ricuh, Polisi Tembak Gas Air Mata
Sehingga polisi melepaskan gas air mata ke arah massa. Sementara mahasiswa balik melempar batu ke arah gedung DPRK.
SERAMBINEWS.COM/ RIZWAN
Mahasiswa di Aceh Barat terpaksa berlarian ketika polisi melepas tembakan air mata, Kamis (26/9/2019).
Sehingga polisi melepaskan gas air mata ke arah massa. Sementara mahasiswa balik melempar batu ke arah gedung DPRK
Laporan Rizwan |Meulaboh
SERAMBINEWS.COM, MEULABOH - Demo mahasiswa di Aceh Barat, Kamis (25/9/2019) ricuh.
Mahasiswa ingin memasuki gedung DPRK, namun tidak diizinkan.
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Sehingga polisi melepaskan gas air mata ke arah massa.
Mahasiswa terpaksa melarikan diri.
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Karena selain menembak gas air mata, polisi ikut menyiram air dengan mobil water cannon.
Sementara mahasiswa balik melempar batu ke arah gedung DPRK. (*)
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Penulis: Rizwan
Editor: Nurul Hayati
Sumber: Serambi Indonesia