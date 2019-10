Telkomsel Hadirkan Paket OMG!  

BANDA ACEH - Telkomsel menghadirkan paket kuota data Oh My Gigabytes! (OMG!) yang merupakan paket baru Telkomsel yang dapat digunakan untuk mengakses sejumlah aplikasi favorit dan sosial media sesuai minat pelanggan. Di dalam paket OMG! ini terdapat kuota data yang secara khusus dapat digunakan pelanggan prabayar (simPATI, Kartu As, dan LOOP) untuk bebas mengakses aplikasi seperti YouTube, Facebook, Instagram, MAXstream, HOOQ, VIU, iFlix, Klik Film, BeIN Sports, serta Nickelodeon Play tanpa biaya tambahan.

Hal tersebut disampaikan Vice President Brand and Marketing Communications Telkomsel, Nirwan Lesmana dalam siaran pers yang diterima Serambi, Senin (7/10). Ia mengatakan paket kuota dara OMG! sudah dapat dinikmati pelangga prabayar Telkomsel mulai 7 Oktober 2019. "Telkomsel senantiasa menguatkan komitmennya sebagai digital telco company yang mengedepankan prinsip customer-centric, di mana layanan dan produk yang dihadirkan sesuai dengan yang dibutuhkan pelanggan," katanya.

Ia melanjutkan, paket kuota Data OMG! juga memberikan keleluasaan bagi pelanggan Telkomsel untuk menikmati kuota datanya selama 24 jam di seluruh jaringan Telkomsel. Hal tersebut karena akses terhadap sejumlah aplikasi seperti YouTube, Instagram, dan Facebook akan mendahulukan penggunaan kuota data OMG! dibandingkan dengan kuota data utama lain yang dimiliki oleh pelanggan.

Ada berbagai cara yang disediakan Telkomsel bagi pelanggan untuk mendapatkan kuota data tersebut. Yaitu aktivasi paket ini dapat dilakukan dengan mudah oleh pelanggan antaranya pembelian melalui aplikasi MyTelkomsel yang dapat di download di Google Playstore dan Appstore atau cukup dengan akses langsung UMB *363#. Informasi mengenai keunggulan paket ini secara lengkap dapat dilihat di laman www.telkomsel.com/omg.

Kehadiran kouta OMG! diharapkan mampu memberikan memberikan nilai tambah bagi pelanggan Telkomsel yang didominasi oleh data user. "Menjadi keharusan bagi Telkomsel untuk senantiasa hadir menginspirasi masyarakat dalam pemanfaatan akses teknologi terdepan yang diwujudkan melalui keunggulan produk dan layanan digital yang relevan bagi kebutuhan masyarakat," kata Nirwan.

Ia menyebutkan pada semester 1 2019, layanan digital services Telkomsel tumbuh sekitar 31 persen dan pelanggan data tumbuh sekitar 17 persen dibandingkan tahun lalu. Sehingga pihaknya meningkatkan pengalaman pelanggan menggunakan internet secara bebas sesuai keinginan pelanggan dengan dukungan jaringan broadband Telkomsel yang menjangkau sekitar 97 persen wilayah populasi seluruh Indonesia.(una)