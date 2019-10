NEW NISSAN X-TRAIL HADIR DI KOTA BANDA ACEH

SERAMBINEWS.COM, Banda Aceh- New Nissan X-Trail telah hadir di kota Banda Aceh,mobil terbaru dari Nissan ini dilengkapi beragam teknologi dari Nissan Intelligent Mobility (NIM) yang merupakan visi Nissan dalam memberikan pengalaman berkendara yang lebih aman dan menyenangkan bagi semua orang.

Teknologi dari NIM ini termasuk Intelligent Cruise Control yang meningkatkan pengalaman berkendara untuk perjalanan jarak jauh, karena setelah diaktifkan fitur ini dapat mengatur jarak dengan kendaraan yang ada di depan. Selain itu terdapat Forward Collision Warning yang dapat memantau dan memberikan peringatan kepada pengendara apabila terdapat kendaraan lain di area sekitar bagian depan kendaraan yang tiba-tiba berhenti atau mengurangi kecepatan.

Fitur lainnya, yaitu Forward Emergency Braking, dapat memberi peringatan dan mengurangi kecepatan untuk membantu menghindari tabrakan atau mengurangi risiko kecelakaan akibat tabrakan. Fitur keamanan lainnya termasuk Rear Cross Traffic Alert yang membantu pengendara saat berada di area parkir dalam kecepatan rendah, dengan memberikan tanda mundur atau keluar dan memberikan peringatan saat ada kendaraan lain yang mendekat dari kanan atau kiri, serta Lane Departure Warning yang akan memberikan peringatan saat kendaraan keluar dari jalurnya.

NEW NISSAN X-TRAIL (For Serambinews.com)

Tampilan New Nissan X-Trail yang bergaya urban dan modern menjadi semakin mantap dengan desain eksterior dan interior yang diperbarui. Bagian depan mobil menampilkan desain khas Nissan yang berbentuk bumerang dilengkapi lampu LED Daytime Running Lights dan gril V-Motion khas Nissan yang diperbesar. Velg alloy berukuran 19 inci memberikan kesan lebih mewah dan sporty, dan panoramic sunroof menjadikan suasana kabin terasa lebih luas dan terang. Fitur di bagian belakang mobil menampilkan LED boomerang tail lamps. New Nissan X-Trail tersedia dalam 5 pilihan warna, yaitu monarch orange, storm white, brilliant silver, deep iris gray, dan black star.

“Produk ini menjawab tantangan akan kebutuhan kenderaan yg mempunyai teknologi tinggi namun sangat nyaman dikendarai,khususnya konsumen kami di kota Banda Aceh ini “Urai Andy Tenario selaku Area Manager PT.Nissan Mobil Indonesia (NMI) di dampingi Hamdansyah,SE Branch Manager PT.Wahana Wirawan Dealer Resmi Indomobil Nissan Datsun Aceh dalam jumpa pers di Ringroad Coffee Batoh Banda Aceh di sela-sela kegiatan Hangout With Nissan New X-Trail bersama konsumen setia Nissan.

New Nissan X-Trail juga didukung oleh mesin berkapasitas 2.5 liter yang dapat menggelontorkan daya sebesar 171 PS dan torsi puncak 233 Nm. Nissan X-Trail terbaru ini juga dilengkapi dengan fitur-fitur lainnya yang dapat menambah kenikmatan dan kenyamanan berkendara.

Sensor kaki untuk pintu bagasi atau power tailgate yang dapat memudahkan ketika ingin memasukkan barang atau koper untuk kegiatan dalam kota ataupun luar kota. New Nissan X-Trail juga dilengkapi fitur otomatis yang mengatur perubahan lampu jauh dan lampu dekat ketika ada kendaraan yang datang dari arah yang berlawanan. Selain itu, produk terbaru Nissan ini juga memiliki smart phone connectivity yang memberikan koneksi secara langsung dan mulus didukung layar sentuh 7 inci dilengkapi Intelligent Around View Monitor.

Untuk mendukung peluncuran mobil terbaru ini dan memberikan pengalaman kepemilikan berkendara terbaik, setiap pembelian New Nissan X-Trail juga mendapatkan Nissan Care Package, yang menawarkan suku cadang dan servis gratis selama 4 tahun atau sampai dengan 50.000 kilometer, yang merupakan penawaran eksklusif di segmen SUV saat ini.

“ Untuk Harga On The Road New Nissan X-Trail di Banda Aceh adalah Rp 478 juta untuk type New X-Trail 2.0 M/T “ Ujar Hamdan.



Para pelanggan dapat mengunjungi Dealer Indomobil Nissan Datsun Aceh yang berlokasi di Jl.Soekarno-Hatta Gp.Lampeuneurut Ujong Blang Darul Imarah.