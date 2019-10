Wali Nanggroe Undang Pegiat Konservasi: Persoalan Lingkungan Aceh Sudah Mendesak

Laporan Yocerizal | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Wali Nanggroe Aceh, Tengku Malik Mahmud Al-Haythar, Rabu (30/10/2019), mengundang para pegiat konservasi sumber daya alam Aceh ke kediamannya komplek Meuligoe Wali Nanggroe, Lam Blang Manyang, Darul Imarah, Aceh Besar.

Selain untuk menjalin silaturrahmi, undangan tersebut juga untuk menindaklanjuti pengesahan Qanun Pengelolaan Satwa Liar Aceh oleh DPRA pada September 2019 kemarin.

Dalam pertemuan itu, Wali Nanggroe turut didampingi Kamaruddin Abubakar alias Abu Razak dan staf khusus Wali Nanggroe, Dr Rafiq.

Wali Nanggroe saat membuka pertemuan itu menyampaikan tentang betapa pentingnya pelestarian lingkungan dan satwa liar bagi semangat perjuangan bangsa Aceh.

“Dalam masa perjuangan Aceh dulu, kami merekrut beberapa panglima termasuk Abu Razak dan Mualem, dilatih di luar dan dipulangkan ke Aceh untuk memimpin agenda perjuangan Aceh. Tapi salah satu perintah khusus adalah juga untuk menyelamatkan alam dan lingkungan Aceh, hutan Aceh berikut satwa liarnya, mulai dari yang paling kecil sampai yang paling besar seperti gajah,” ujar Malik Mahmud bernostalgia.

Persoalan lingkungan ini menurutnya merupakan persoalan yang mendesak mengingat beberapa species kunci di Aceh mulai terancam punah, yang salah satunya akibat perburuan.

“We are racing against the time (Kita berpacu dengan waktu),” demikian Wali Nanggroe mengekspresikan urgensinya pengelolaan satwa liar ini.

Untuk itu Wali berharap adanya program edukasi yang komprehensif mulai dari anak-anak sampai kepada para khatib kutbah Jumat perlu dilatih dan diberikan panduan tentang fiqih lingkungan agar disampaikan kepada masyarakat.