Kisah 2 Pembunuh Berantai Kejam dan Tidak Terdeteksi Selama 2 Tahun, Tertangkap Karena Hal Ini

SERAMBINEWS.COM - Ada seorang Amerika yang dikenal sebagai penjahat sadis pada masanya.

Leonard Thomas Lake atau disebut Leonard Hill, seorang pembunuh berantai yang tak segan menyakiti korbannya terlebih dahulu.

Pria yang lahir tahun 1945 itu melakukan aksinya bersama seorang rekannya yang disebut Charles Ng.

Perbuatan mereka tak terdeteksi selama dua tahun sebelum akhirnya ditangkap karena sebuah hal kecil.

Sekitar 25 orang disiksa dan dibunuh secara brutal di sebuah pondok terpencil di kaki gunung di pegunungan Sierra Nevada California.

Menurut Die for Me: The Legendary True Story of the Charles Ng/Leonard Lake Torture Murders, Lake melakukan dua perjalanan di Vietnam sebelum keluar dari Corpse Kelautan tahun 1971 karena masalah medis.

Ia menderita gangguan mental selama perang dan didiagnosis dengan skizofrenia 'yang akan datang'.

Kembali di AS dan pergi ke propertinya sendiri, trauma itu membawanya ke jalan gelap - meskipun disebutkan ia telah menunjukkan tanda-tanda yang mengganggu sejak awal masa kanak-kanak.

Dia mengambil foto-foto telanjang saudara perempuan dan sepupunya dan mulai memutilasi hewan.

Setelah keluar, Lake tampaknya secara positif menyesuaikan diri dengan gaya hidup hippie yang berkembang pesat di California.