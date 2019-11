Pegawai Perbankan Meriahkan Porsebank  

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Mirza Adityaswara (kanan) menyerahkan anugerah Perbankan Indonesia Award 2015 kepada Bank Aceh yang diterima Dirut Bank Aceh, Busra Abdullah di Balai Kartini, Jakarta, Kamis (5/11). Pada kesempatan itu, secara khusus, Dirut Bank Aceh, Busra Abdullah juga mendapat penghargaan sebagai The Best Ceo of Transformation and Innovation