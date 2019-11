Pengakuan Agnez Mo Tak Berdarah Indonesia Viral, Begini Reaksi Sujiwo Tejo hingga Dian Sastro

SERAMBINEWS.COM - Agnez Mo dikecam karena pernyataannya yang menyebut tak punya darah Indonesia.

Pernyataan tersebut ia lontarkan dalam wawancara BUILD Series yang dipandu Kevan Kenney.

Pernyataan Agnez Mo menjadi viral karena netizen membagikan potongan video wawancara tersebut.

Saat itu, Kevan menanyakan Agnez Mo apakah memiliki keturunan berbeda dari orang-orang sekitarnya.

Kemudian Agnez Mo menanggapi pertanyaan tersebut dan membuat kontroversi.

"Yeah, Because I actually don't have Indonesian blood what so ever. So I'm actually German, Japanese, Chinese. I was just born in Indonesia, and I'm also Christian which is in Indonesia the majority there are Muslims," kata Agnez Mo.

Yang artinya, "Ya, karena saya sebenarnya tidak ada keturunan (darah) Indonesia. Saya keturunan (memiliki darah) Jerman, Jepang, dan China. Saya cuma lahir di Indonesia. Dan saya juga Kristen, di mana mayoritas masyarakat indonesia adalah Muslim,"

Pernyataan tersebut menjadi viral dan mendapatkan berbagai reaksi dari tokoh di Indonesia.

Berikut Tribunnews.com rangkum pernyataan sejumlah tokoh terkait pernyataan Agnez Mo:

1. Hotman Paris