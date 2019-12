Aceh Singkil Luncurkan Program Bantuan Pangan non Tunai, Untuk 7.839 Keluarga Penerima Manfaat

Sekda Aceh Singkil, Drs Azmi serahkan kartu kesejahteraan sosial secara simbolis kepada penerima bantuan pangan non tunai, Selasa (3/12/2019).

SERAMBINEWS.COM, SINGKIL - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Singkil, luncurkan program bantuan pangan non tunai bagi keluarga penerima manfaat, Selasa (3/12/2019).

Bantuan bagi keluarga pra-sejahtera itu, diberikan setiap bulan.

Melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di e-warung yang bekerjasama dengan bank.

Drs Iskandar, Kepala Dinas Sosial Aceh Singkil mengatakan, ada 7.839 keluarga penerima manfaat (KPM) yang menerima bantuan pangan non tunai.

Setiap KPM akan menerima kartu elektronik senilai Rp 110 ribu per bulan.

Sedangkan e-warung yang melayani pemegang bantuan pangan non tunai (BKPMT) ada 50 titik tersebar di wilayah Aceh Singkil.

"Program BKPMT merupakan peralihan dari program bantuan beras keluarga sejahtera yang dikenal rastra," kata Iskandar.

Tujuannya agar bantuan tepat sasaran dan efektif.

Launching program bantuan pangan non tunai dilakukan Sekda Aceh Singkil, Azmi.

Ia imbau keluarga penerima manfaat, menggunakan bantuan pangan non tunai sesuai kebutuhan. "

Gunakan BPNT dengan bijak dan efektif," kata Sekda. (Diskominfo)

