RSUD Bireuen Sudah Miliki 51 Dokter Spesialis, Ini Bidangnya

Laporan Yusmandin Idris I Bireuen



SERAMBINEWS.COM, BIREUEN- Sejak beberapa bulan lalu RSUD Bireuen sudah miliki

44 dokter spesialis, empat dokter gigi spesialis serta empat doktor

sub spesialis jumlahnya mencapai 51 orang ditambah dokter umum

berjumlah 30 orang.



“Saat ini RSUD Bireuen sudah memiliki 51 dokter spesialis dan 30

dokter umum ditambah empat doktor gigi, jumlah seluruhnya 85 orang

dokter,” ujar Direktur RSUD Bireuen, dr Mukhtar MARS kepada

Serambinews.com, Kamis (12/12/2019) saat persiapan manajemen yang akan

menerima tim akreditasi tahap kedua di rumah sakit itu.

Disebutkan, sejak beberapa tahun lalu berbagai fasilitas terus

ditambah dan saat ini fasilitas paling lengkap dan terbaru adalah

bidang pelayanan penyakit mata. “Alat periksa mata di RSUD Bireuan

adalah yang terlengkap, sehingga banyak pasien luar daerah berobat

mata ke RSUD Bireuen, dokter mata sudah ada empat orang,” ujarnya.



Adapun 51 orang dokter spesialis yang sudah ada kata dr Muktar yaitu

dokter spesialis anak tiga orang, spesialis obgyn (4), spesialis

penyakit dalam (5), spesialis anatomi (3) dan spesialis bedah (4).

Kemudian, spesialis pathologi (2), pathologi anatomi (1), radiologi

(1), spesialis mata (4), spesialis saraf (3), gizi klinik (1), THT

(2), rehabilitasi medis (1) dan spesialis jantung dan pembuluh darah

satu satu orang.



Berikutnya, dokter spesialis kulit dan kelamin, kesehatan jiwa

masing-masing satu orang, spesialis paru (3), urologi, kodokteran

forensic, sub spesialis bedah, penyakit dalam, sub spesialis anak,

spesialis obgyn, bedah mulut, konservasi gigi dan orthodinti

masing-masing satu orang.



Mukhtar menambahkan, RSUD Bireuen sebagai rumah sakit rujukan tidak

hanya melayani masyarakat dari Bireuen, juga memberikan pelayanan

kepada masyarakat kabupaten/kota tetangga. Disebutkan, tim survey

verifikasi ke dua akreditasi kars versi 2012 pada Jumat (13/12/2019)

akan melakukan penilaian ke RSUD Bireuen.



“Berbagai persiapan sudah dilakukan untuk menyambut kedatangan tim

yang akan melihat berbagai sisi mulai dari administrasi, SDM sampai

kepada berbagai fasilitas,” ujarnya. Secara keseluruhan tambahnya,

jumlah pegawai RSUD Bireuen pegawai status PNS berjumlah 539 orang,

non PNS 500 orang. (*)