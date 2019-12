Saham Amazon Pecahkan Rekor, Jeff Bezos Kembali Jadi Orang Terkaya di Dunia Kalahkan Bill Gates

SERAMBINEWS.COM - CEO Amazon Jeff Bezos kembali menduduki posisinya sebagai orang terkaya dunia setelah saham Amazon melonjak menjelang liburan Natal tahun 2019 ini.

Posisi orang terkaya sejagat tersebut direbut Bezos setelah selama berminggu-minggu, Bezos berada di posisi orang terkaya dunia kedua setelah pendiri Microsoft Bill Gates merebutnya dari Bezos.

Mengutip CNN, saham Amazon memecah rekor tertingginya saat musim belanja liburan Natal tiba.

Saat sesi perdagangan ditutup setelah Hari Natal, saham Amazon melonjak lebih dari 4 persen ditutup di atas 1.868 dollar AS pada Boxing Day dari sebelumnya sempat di bawah 1.790 dollar AS per saham.

Berdasarkan data SEC terbaru menunjukkan bahwa Jeff Bezos memiliki 57.610.359 saham Amazon.

Kenaikan saham Amazon tersebut telah meningkatkan kekayaan bersih Jeff Bezos lebih dari 4,5 miliar dollar AS.

Kepemilikan saham Bezos di Amazon bernilai lebih dari 107 miliar dollar AS atau setara Rp 1.498 triliun (Kurs Rp 14.000) per 26 Desember.

Ditambah dengan aset Bezos lainnya , kini kekayaan Bezos mencapai 116 miliar dollar AS atau setara Rp 1.624 triliun.

Sementara menurut Indeks Bloomberg Billionaires, nilai kekayaan Bill Gates sebesar 113 miliar dollar AS atau setara Rp 1.582 triliun.

Musim liburan menggerek saham Amazon