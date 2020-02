Kisah Dokter Ali Mohamed Zaki Penemu Virus Corona, Dipecat dari Rumah Sakit Arab Saudi

SERAMBINEWS.COM - Virus corona hingga saat ini masih ramai menjadi perhatian dunia.

Diketahui coronavirus ini merupakan hasil temuan dari DR Zaki pada tahun 2012 lalu.

Hingga Rabu (5/2) ini jumlah korban meninggal akibat wabah virus corona mencapai 492 orang dari total kasus 25.400.

Sedangkan Komisi Kesehatan Nasional China mengumumkan sudah ada 892 pasien virus corona dinyatakan sembuh dan dipulangkan dari rumah sakit.

Virus yang berasal dari kota Wuhan di Provinsi Hubei ini dilaporkan telah menyebar ke 30 provinsi di wilayah China, serta 20 negara di dunia.

Virus Corona di Wuhan dikenal dengan nama Novel Coronavirus (2019-nCov), karena teridentifikasi pertama kali pada tahun 2019.

Dikutip dari Kompas.com, Novel coronavirus (2019-nCov) merupakan virus penyebab penyakit saluran pernapasan.

Orang tak menyangka bahwa virus ini telah ditemukan tahun 2012.

Virus ini masih satu keluarga dengan virus SARS dan MERS.

Berdasarkan artikel yang ditulis Ian Sample yang terbit di The Guardian pada 15 Maret 2013, dengan judul Coronavirus: is this the next pandemic? Virus Corona ditemukan oleh ahli virologi Mesir Dr. Ali Mohamed Zaki pada tahun 2012.