Komema Latih Reportase Investigasi untuk 40 Jurnalis Muda di Aceh

For Serambinews.com

Laporan Muhammad Nasir I Banda Aceh

Serambinews.Com, Banda Aceh - Komunitas Muda Aceh Melek Media (KOMEMA) didukung oleh Kedutaan Besar Amerika Serikat menggelar training jurnalistik investigasi.

Kegiatan bertajuk Digital Investigative Reporting Training for Aceh Youth berlangsung, 5-6 Januari 2020.

Rahmat Saleh, sebagai alumnus of U.S. Department of State’s IVLP yang juga ketua pelaksana mengatakan, bahwa training ini bertujuan memberikan pengetahuan dan keterampilan praktikal tentang reportase investigasi yang berbasis digital.

Training ini menitikberatkan pada aspek layanan publik di Aceh. Menurut Rahmat, banyak sekali aspek dari layanan publik di Aceh yang menarik dan penting untuk diwartakan dengan pendekatan investigatif.

“Jika ada praktik buruk dari sebuah kebijakan atau layanan publik, maka dapat dinvestigasi untuk mengungkapkan misteri di baliknya. Namun sebaliknya, jika ada praktik baik yang belum mendapatkan ruang di media, maka jurnalis juga semestinya memberikan apresiasi yang proporsional”, jelasnya.

Menurut Rahmat, tantangan yang dihadapi oleh jurnalis saat ini semakin berat sebagai konsekuensi dari perubahan platform media ke digital.

“Everybody now is being a journalist, akibatnya publik cenderung disuguhi berita tanpa data yang lengkap bahkan cenderung partisan untuk isu-isu tertentu”, papar Rahmat Saleh.

Rahmat menambahkan, ketergantungan publik kepada media digital semakin meningkat, sehingga pemanfaatan media digital juga perlu dimbangi dengan konten yang bermanfaat untuk publik.

“Disinilah titik krusial jurnalisme investigasi untuk menghadirkan konten berita yang bermutu, ditunjang dengan data yang valid dan lengkap, narasumber yang berimbang, dan membuka mata publik tentang suatu peristiwa”.