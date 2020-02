Bank Mantap Terus Tingkatkan Kualitas Layanan 

SERAMBINEWS.COM,- Manajemen Bank Mandiri Taspen (Mantap) terus berupaya meningkatkan layanan kepada masyarakat. Sesuai nilai-nilai yang dianut perusahaan, karyawan Bank Mantap melayani dengan hati, dapat dipercaya dan memberikan hasil yang terbaik.

“Kami memberikan layanan yang mudah, ramah dan tepercaya. Bagi kami, kenyamanan dan kepercayaan dari masyarakat sangat penting,” kata Kepala Bank Mantap Cabang Aceh Adriansyah kepada wartawan, Senin 10 Februari 2020.

Usaha Bank Mantap meningkatan layanan kepada masyarakat berbuah apresiasi. Tahun 2019, The Indonesia Institute for Corporate Governance (IICG) dan Majalah SWA memberikan penghargaan The Most Trusted Company (sangat terpercaya) kepada Bank Mantap. Tahun sebelumnya, Bank Mantap menerima penghargaan Trusted Company (terpercaya).

“Penghargaan-penghargaan ini menjadi motivasi kami untuk terus memberikan layanan terbaik kepada masyarakat," katanya.

Bank Mantap juga terus membuat inovasi untuk kemudahan nasabah dalam bertransaksi. Transaksi perbankan dan absensi pension sekarang bisa secara online di manapun dan kapanpun melalui aplikasi Mantap Mobile. Aplikasi ini sudah bisa diunduh di App Store dan Google Play.

Baru-baru ini, Bank Mantap menggandeng PT Fidac Inovasi Teknologi meluncurkan aplikasi pinjaman untuk aparatur sipil Negara. Aplikasi bernama Duit Mikro atau Dumi ini berfungsi menyalurkan kredit kepada Aparatur Sipil Negara, yang saat ini khusus menggarap pegawai-pegawai di Badan Kepegawaian Negara (BKN).

"Kami berharap ini mempermudah kebutuhan dadakan untuk bayar sesuatu, yang kadang tidak bisa diprediksi," ujar Adriansyah. (*)