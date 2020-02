Percepat Pertumbuhan Bisnis, Angkasa Pura II Luncurkan Adjacent Business

For Serambinews.com

Laporan Mawaddatul Husna | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Guna memperkuat posisi sebagai The Leading Indonesia’s Airport Company, PT Angkasa Pura II (Persero) memperkenalkan konsep Adjacent Business sebagai strategi dalam mempercepat pertumbuhan bisnisnya.

Konsep tersebut diciptakan sebagai lini bisnis baru untuk meraih pasar untuk memperkuat bisnis inti (core business) PT Angkasa Pura II sebagai pengelola bandara.

President Director PT Angkasa Pura II, Muhammad Awaluddin, Senin (17/2/2020) mengatakan core business perseroan selama ini dihasilkan dari bisnis aeronautika dan non-aeronautika yang sudah dilakukan berpuluh-puluh tahun, antara lain melalui pengelolaan bandara, peningkatan kapasitas bandara dan pembentukan kawasan khusus di bandara.

“Kami menyebutnya dengan legacy business yang dikontribusikan dari aeronautica legacy dan non-aeronautica legacy,” katanya.

Sementara itu, implementasi Adjacent Business adalah untuk menghasilkan pendapatan dari lini bisnis baru di Aeronautika dan Non-aeronautika.

Dikatakan, melalui konsep Adjacent Business ini, maka PT Angkasa Pura II akan menghasilkan New Wave Business yaitu pendapatan dari bisnis Aeronautica New Wave dan Non-aeronautiva New Wave.

"Artinya, kami memperluas pasar dari core business. Kami tidak menjauh dari bisnis inti. Portofolio usaha perseroan kini bukan hanya aero dan non-aero saja, tapi telah secara serius dan terintegrasi masuk ke area bisnis beyond the core," katanya.

Awaluddin menambahkan apabila hanya mengandalkan core business maka perseoran akan tumbuh secara natural saja, tetapi jika mengimplementasikan Adjacent Business maka pertumbuhan PT Angkasa Pura II pasti lebih cepat.

• Jerman Tangkap Belasan Anggota Sayap Kanan yang Berencana Serang Masjid

• Bupati Nagan Raya Kunjungi Bocah Wajahnya Menua

• Pekerja Meninggal Tersenggat Listrik, Perusahaan Sebut Korban Sudah 15 Tahun Bekerja

Adapun Adjacent Business yang telah dijalankan pada tahun ini adalah memperkuat portofolio dari 5 anak usaha, mengembangkan bisnis bengkel pesawat (Maintenance, Repair and Overhaul/MRO), dan program strategic partnership Bandara Kualanamu.