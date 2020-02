Wanita Bertelanjang Dada Ganggu Kampanye Calon Presiden di AS

(Reuters via New York Post)

SERAMBINEWS.COM - Kampanye calon presiden dari Partai Demokrat, Bernie Sanders, di Nevada sempat diganggu wanita bertelanjang dada.

Insiden itu terjadi di Carson City, beberapa saat setelah Wali Kota New York Bill del Blasio memperkenalkan Sanders, dilaporkan New York Post Minggu (16/2/2020).

Semua berawal ketika De Blasio mengenalkan Bernie Sanders sebagai "Presiden AS selanjutnya", dengan dia masuk diiringi lagu Power to the People.

Ketika Senator Vermont itu sudah berdiri di podium, seorang perempuan berbaju hitam kemudian muncul ke panggung dan mencoba meraih mikrofonnya.

Tatkala Sanders menolak memberikannya, wanita itu meraih mik satu lagi dan mulai mengomentari dukungan sang capres bagi petani susu.

"Bernie, saya adalah pendukung terbesarmu.

Saya di sini untuk memintamu mengakhiri dukungan terhadap produk olahan susu," ujar perempuan itu.

Dia juga menyerukan agar Sanders berhenti mendukung sektor peternakan.

"Saya percaya kepadamu...," katanya sebelum mikrofon kemudian mati.

Sanders hanya diam dan mulai berjalan ke ujung panggung.