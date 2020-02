BCL Tampil di Panggung Hiburan, Deraian Air Mata Warnai Konser Pertamanya Pasca Kepergian Ashraf

Laporan Yeni Hardika | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Bunga Citra Lestari (BCL) akhirnya kembali tampil di atas panggung untuk menghibur para penggemarnya, dalam acara SQ Friday Fussion yang digelar di Coca-Cola SQ Dome, Jakarta Selatan, Jumat (28/2/2020).

Konser itu merupakan konser pertamanya sepeninggal suami tercinta, Ashraf Sinclair, yang meninggal 10 hari lalu, Selasa (18/2/2020).

Konser itu pun dibalut dengan derai air mata.

Hampir setiap lagu yang dibawa oleh BCL, membuatnya berkali-kali harus terdiam di tengah alunan musik, hingga meneteskan air mata.

Kesedihan di raut wajahnya masih jelas terlihat.

Meski demikian, BCL tetap dapat melanjutkan penampilannya dengan sangat baik dan membanggakan.

BCL pun mendapat banyak dukungan, baik dari penggemar yang hadir dalam acara itu, maupun mereka yang manyaksikan penampilannya di rumah.

Bahkan, penyanyi Afgan dan Vidi Aldiano pun turut hadir dalam acara itu.

“We’re here for you, nge,” tulis Afgan dalam story akun instagram miliknya, yang menampilkan performance BCL pada malam itu.