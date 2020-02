Direktur Utama PT Mifa Bersaudara Raih Best CEO & Company 2020 Dari Seven Media Asia 

SERAMBINEWS.COM, Bali - Berhasil mengelola perusahaan dengan baik dan mampu membawa perusahaan meraih berbagai penghargaan di tingkat nasional sejak Tahun 2019 lalu, Direktur Utama PT Mifa Bersaudara, Ricky Nelson berhasil dinobatkan sebagai Best CEO & Company 2020 oleh Seven Media Asia pada ajang Indonesian Best of the Best Awards 2020 yang berlangsung di HARRIS Hotel and Residence Sunset Road Bali, Jumat (28/2/2020).

Penghargaan bergengsi ini diserahkan langsung oleh Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, Rully Indrawan didampingi Menteri Perdagangan Malaysia, Datok Baginda Raja Muhammad Radi bin Abdul Razak dan diterima langsung oleh CSR & Corcom Senior Manager PT Mifa Bersaudara Azizon Nurza yang hadir mewakili Direksi untuk mengambil penghargaan tersebut.

• CSR PT Mifa Salurkan Bantuan Pengembangan Usaha Berbasis CBT

• Peringati Hari Peduli Sampah Nasional Komunitas Lari Mifa Bel Lakukan Aksi Bersih-Bersih Sampah

Ricky dalam pesan singkatnya yang disampaikan oleh Azizon Nurza mengatakan bahwa keberhasilan ini tidak terlepas dari kinerja manajemen perusahaan yang mendukung penuh segala kebijakan dewan direksi dan pemegang saham untuk terus memberikan performance yang baik untuk para stakeholder dan masyarakat.

• Peringati 31 Tahun Serambi Indonesia, OLS Berziarah ke Makam Pendiri dan Karyawan Korban Tsunami

"Sebagai perusahaan pertambangan terbesar dan pertama di Aceh, tantangan terbesar kami adalah mendapatkan social license to operate, dan Alhamdulillah dengan sinergi tim manajemen menjalankan program CSR secara sustainable tantangan ini dapat terjawab", tutur Ricky dalam pesan singkatnya.

• GM PT Mifa Bersaudara Paparkan Good Mining Practise Forum Diskusi Pertambangan Nasional

• PT MIFA dan PT BEL Raih Penghargaan Nihil Kecelakaan Kerja 2020

Azizon juga menambahkan bahwa segala kebijakan-kebijakan dewan direksi merupakan amanah yang harus dijalankan dan dikawal dengan baik untuk kemajuan perusahaan. Baginya, penghargaan yang diraih ini merupakan prestasi untuk seluruh pihak dibawah kepemimpinan Bapak Ricky Nelson yang selalu memberikan performance yang baik untuk perusahaan.

• Mifa Dukung Pentas Islami Santri Dayah ZUDI

"Atas Nama Dewan Direksi & Manajemen, kami mengucapkan ribuan terimakasih kepada penyelanggara yang telah memberikan penghargaan & apresiasi penuh kepada kami untuk memberikan memberikan performance yang baik sebagai perusahaan yang memberikan kontribusi untuk daerah dan Indonesia", Tutup Azizon. (*)