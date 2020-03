Azizon Nurza Kembali Dinobatkan Sebagai The Best Figure CSR & Public Relations Indonesia 2020

Azizon Nurza Dinobatkan Sebagai The Best Figure CSR & Public Relations Indonesia 2020

SERAMBINEWS.COM, Bali - Setelah berhasil meraih puluhan penghargaan di bidang CSR & Public Relations di tingkat Daerah, Nasional, & Internasional, Azizon Nurza yang saat ini menjabat sebagai CSR & Corcom Senior Manager PT Mifa Bersaudara kembali dinobatkan sebagai The Best Figure CSR & Public Relations Indonesia 2020.

Penghargaan bergengsi ini diserahkan langsung oleh Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, Rully Indrawan didampingi Menteri Perdagangan Malaysia, Datok Baginda Raja Muhammad Radi bin Abdul Razak pada Malam Penganugerahan Indonesian Best of the Best Awards 2020, Jumat (28/2/2020).

Sebagai salah satu tokoh yang sudah 20 tahun berkiprah di dunia CSR & Public Relations, Azizon juga pernah dinobatkan sebagai Manager CSR Terbaik Indonesian Sustainablity Development Goal Awards Tahun 2018 dan pernah mendapatkan penghargaan Manager CSR & Corporate Communication Terbaik pada perhelatan CSR Indonesia Awards Tahun 2019.

Bagi Azizon, Berkarir di Aceh yang merupakan daerah bekas konflik dan Tsunami sangat dibutuhkan strategi pemberdayaan masyarakat yang berkualitas dan sejalan dengan kebutuhan pembangunan sosial dari program-program pemerintah. "Dalam Hal Ini kami menjalankan berbagai program CSR dengan mengacu pada ISO 26000 sebagai landasan penerapannya untuk mendapatkan sustainable social license to operate", Papar Azizon.

Keberhasilan strategi pemberdayaan masyarakat berkelanjutan ini telah dirinya rangkum dalam bukunya yang diterbitkan perdana di Universitas Syiah Kuala dan telah mendapatkan reference dari Ketua Asean Public Relations Network, Ketua Perhumas Indonesia, Ketua Demisioner Asosiasi Perusahaan Public Relations Indonesia, dan segenap akedemisi dengan judul buku Strategi Public Relations Sustainable Social License To Operate.

"Saya mengucapkan ribuan terimakasih kepada pihak penyelanggara yang telah memberikan penghargaan & apresiasi penuh, penghargaan ini saya persembahkan untuk anak-anak saya Imam, Dhiva, dan Qhaizer, serta seluruh tim kerja saya yang hebat, yang selalu mendukung penuh pekerjaan dan karir saya selama ini", Tutup Azizon. (*)