Bisa Mendaftar Online

Serambi Award 2020 RSUZA (serambinews.com)

BUKAN rahasia lagi rumah sakit pemerintah kerap dipersepsikan negatif. Pasien yang hendak berobat bahkan dianggap ‘setor nyawa.’ Julukan jorok, kotor, juga sudah sering terdengar. Namun, stereotip negatif itu berubah total jika berobat ke RSUDZA.

Terobosan demi terobosan terus dilakukan pimpinan dan seluruh jajaran rumah sakit. Warga di Barat-Selatan Aceh misalnya, bisa mendaftar di RSUDZA saat masih berada di kampungnya, tidak perlu saat tiba di depan ruang pendaftaran RSUDZA. Lahirnya sistem pendaftaran online sejak beberapa tahun silam membuat semuanya menjadi mudah. Begitu pentingnya perubahan sistem ini karena antrean panjang saat pendaftaran yang menambah waktu pengurusan administrasi, kini bisa dikurangi dengan drastis.

Pemimpin Perusahaan Serambi Indonesia, Mohd. Din menyerahkan sertifikat Serambi Award 2020 kepada Direktur RSUZA, Dr dr Azharuddin Sp BO.K-Spine, FICS. (serambinews.com/Budi Fatria)

Semua keberhasilan itu berangkat dari proses panjang yang terstandarisasi dengan sejumlah akreditasi, seperti SNARS, JCI, Syariah, ISO, dan lain sebagainya. Berbagai penghargaan telah diraih selama ini. Pada akhir tahun 2018 lalu, rumah sakit ini meraih penghargaan Best of The Best atau terbaik dari yang terbaik untuk kategori RSUD tahun 2018. Rumah sakit ini juga telah meraih paripurna lima bintang sebanyak dua kali yang diberikan oleh SNARS (Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit), tahun 2015 dan 2018.

Predikat tertinggi lainnya adalah raihan ‘Indonesia Hospitality Winner 2018 Choice Awards, berupa plakat dan sertifi kat yang ditandatangani Menteri Kesehatan Nila Djuwita F Moeloek, yang diserahkan pimpinan majalah penghargaan Indonesia, Sofi a Fatamorgana di The Patra Bali Resort & Villas, Bali, Jumat (31/8/2018).(*)