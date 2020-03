Ibunya Sedang Dirawat di RS Akibat Stroke, Cristiano Ronaldo Minta Diberi Privasi

Dolores Aveiro mengalami stroke dan saat ini sedang dirawat dirawat di Rumah Sakit (RS) Dr Nelio Mendonca di pulau asalnya, Madeira, Portugal.

Laporan Yeni Hardika | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Pemain Juventus, Cristiano Ronaldo, meminta diberi privasi baginya, keluarga, dan ibunya.

Pasalnya saat ini, ibunda Cristiano Ronaldo, Dolores Aveiro (65), sedang menjalani perawatan

Dolores Aveiro mengalami stroke dan saat ini sedang dirawat dirawat di Rumah Sakit (RS) Dr Nelio Mendonca di pulau asalnya, Madeira, Portugal.

Sedangkan Ronaldo menyampaikan permintaan itu melalui cuitan dalam akun twitternya hari ini, Rabu (4/3/2020).

Selain meminta untuk diberi privasi, Ronaldo juga menyampaikan informasi perihal kondisi ibunya saat ini.

Cuitan Cristiano Ronaldo dalam akun twitternya hari ini, Rabu (4/3/2020). (capture dari twitter ronaldo @Cristiano)

Ia menyebutkan kondisi ibunya yang saat ini masih berada di rumah sakit sudah stabil dan pulih.

“She is currently stable and recovering in hospital,” tulis Cristiano Ronaldo dalam akun twitternya.

Ia juga mengucapkan terimakasih atas semua dukungan yang diberikan kepada ibunya.

Ucapan terimaksih juga ia sebutkan kepada tim medis, yang telah memberikan perawatan kepada ibunya.

Ibu Ronaldo, Dolores Aveiro (65) dilaporkan mengalami stroke dan dilarikan ke rumah sakit pada Selasa pagi (3/3/2020), pukul 5 waktu setempat.

Cristiano Ronaldo bersama ibundanya, Dolores Aveiro (65) (Instagram Ibu ronaldo @doloresaveiroofficial)

Dilansir dari metro.co.uk, Dolores dikabarkan menderita stroke iskemik dan dirawat di Rumah Sakit Dr Nelio Mendonca yang berlokasi di pulau asalnya, Madeira, Portugal.

Stroke iskemik merupakan jenis stroke yang paling umum.

Stroke iskemik bisa terjadi karena penyumbatan arteri yang membuat oksigen tidak dapat dialirkan ke sel-sel otak. (*)